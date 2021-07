FMI speră că inflația este temporară, dar avertizează în legătură cu o serie de riscuri ce ar putea transforma creșterea prețurilor într-o problemă persistentă

Premierul Florin Cîţu a avut o convorbire telefonică cu secretarul american pentru comerț, Gina Raimondo, în care a subliniat angajamentul României faţă de agenda comună de “prosperitate şi democraţie” dintre țara noastră și Statele Unite

“Am discutat despre oportunităţi strategice în contextul investiţiilor în România şi al agendei de reforme bazate pe piaţă. Am exprimat angajamentul României faţă de agenda noastră comună de prosperitate şi democraţie”, a scris Florin Cîţu, marţi pe Twitter.

Excellent call w/ US Commerce Sec. @SecRaimondo .Discussed strategic opportunities in the context of RO investments and market-based reforms agenda. Expressed RO commitment to our shared agenda of prosperity&democracy.

“Mulțumesc premierului Florin Cîţu pentru oportunitatea de a discuta aspecte bilaterale cheie, cum ar fi de exemplu tehnologia 5G, climă și energie. Aștept cu nerăbdare să aprofundăm cooperarea SUA – România, partenerul nostru solid și aliat, și îl apreciez pe Florin Cîţu pentru leadershipul său”, a scris și Gina Raimondo, tot pe Twitter, după discuția cu premierul român.

Thank you Prime Minister @florincitu for the opportunity to discuss key bilateral issues, e.g. 5G, climate, and energy.

I look forward to deepening U.S. cooperation with Romania, our stalwart partner, and ally, and commend @florincitu for his leadership. pic.twitter.com/B3MF4aRfkI

