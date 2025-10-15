INTERNAȚIONAL
FMI trage un semnal de alarmă și cere reducerea datoriilor, a deficitelor și consolidarea rezervelor de capital, pe fondul perspectivelor extrem de incerte
Perspectivele extrem de incerte fac reformele fiscale mai importante ca oricând, iar Fondul Monetar Internațional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât și țărilor în curs de dezvoltare să-și reducă nivelul datoriilor, deficitele, și să-și consolideze rezervele de capital, a afirmat miercuri directorul departamentului Afaceri Fiscale al FMI, Vitor Gaspar, transmite Reuters, citat de Agerpres.
În cel mai recent Monitor Fiscal, FMI atrage atenția că țările bogate au deja un nivel al datoriei publice de peste 100% din PIB, sau ar urma să depășească acest nivel, inclusiv Statele Unite, Canada, China, Franța, Italia, Japonia și Marea Britanie.
Până în 2029, datoria publică globală ar urma să depășească 100% din PIB, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din 1948 și continuând tendința ascendentă, a apreciat FMI, cerând statelor să-și consolideze rezervele de capital pentru a se proteja contra riscurilor economice.
Oficialul FMI a explicat că până la finalul deceniului nivelul datoriei publice globale ar putea ajunge la 123% din PIB, „în cazul unui scenariu advers, dar plauzibil”, aproape de nivelul record de 132% din PIB de după Al Doilea Război Mondial.
„Din punctul nostru de vedere, cea mai îngrijorătoare situație ar fi cea în care ar exista turbulențe financiare”, a declarat într-un interviu Vitor Gaspar, citând raportul de marți al FMI în care se arăta că piețele financiare se obișnuiesc prea mult cu riscurile, cum ar fi războaiele comerciale, tensiunile geopolitice și deficitele guvernamentale extinse care, combinate cu activele deja supraevaluate, sporesc șansele unei corecții „dezordonate” a piețelor.
Aceste evoluții ar putea duce la o spirală descendentă fiscal-financiară, similară cu cea apărută în timpul crizei datoriilor suverane din Europa, care a început în 2010, a declarat Gaspar.
„Existând riscuri semnificative la orizont, este important să fim pregătiți, iar pregătirile necesită rezerve de capital, care să permită autorităților să răspundă șocurilor severe, în eventualitatea unei crize financiare. Cercetările FMI arată că țările cu mai mult spațiu fiscal pot mai bine limita efectele negative la adresa pieței muncii și economiei, în eventualitatea unor șocuri severe, combinate cu o criză financiară”, a afirmat Gaspar.
Împrumuturile sunt acum mult mai costisitoare decât în perioada dintre criza financiară globală din 2008 și pandemia care a început în 2020. Majorarea dobânzilor pune presiune pe bugete, într-un moment în care necesitățile sunt ridicate, pe fondul tensiunilor geopolitice, a fenomenelor meteo extreme și a îmbătrânirii populației, susține oficialul FMI.
Acesta a adăugat: „Deși recunoaștem că ecuația fiscală este greu de introdus de politicieni, acum este momentul să ne pregătim, sunt necesare măsuri țintite pentru cheltuieli alocate în domeniul educației și infrastructurii, care să majoreze PIB-ul”.
Cel mai recent Raport „World Economic Outlook” al FMI indică faptul că economia României va crește cu doar 1% în 2025, urmând să accelereze ușor la 1,4% în 2026, după o performanță modestă de 0,8% în 2024. Datele mai arată că inflația din România va rămâne ridicată comparativ cu media europeană, 7,3% în 2025, față de 5,6% în 2024, înainte de a scădea ușor, la 6,7% în 2026.
Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO, anunță ministrul Apărării: Vom contribui cu misiuni de poliție aeriană
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că țara sa va spori contribuția la supravegherea spațiului aerian european, în urma unui val de incursiuni aeriene rusești și a unor apariții misterioase ale unor drone.
Germania este pregătită să preia conducerea oricărui scut de apărare aeriană al UE, a relatat agenția de știri Reuters, citată de Deutsche Welle.
La o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, care a avut loc miercuri la Bruxelles, Pistorius a declarat că Germania va trimite avioane Eurofighter pentru a efectua misiune de poliție aeriană în Polonia, care a fost ținta unei incursiuni majore a dronelor rusești în septembrie, și va cheltui 10 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari) pentru achiziționarea de drone de toate tipurile în următorii ani.
„Vom contribui la protejarea flancului estic cu misiuni de poliție aeriană”, a spus el, adăugând că Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO.
Prezent marți la București, colegul său din guvern, ministrul de Externe, Johann Wadephul, a reiterat responsabilitatea comună a aliaților de a se apăra împotriva amenințărilor hibride, arătând că Germania este gata să apere „împreună flancul nostru estic”.
Citiți și: Șeful diplomației germane, la București: Flancul nostru estic va fi apărat împreună. Ne apărăm împreună și de amenințările hibride ale Rusiei
Renind la declarațiile lui Pistorius, acesta a fost întrebat dacă Germania va contribui la finanțarea rachetelor Tomahawk americane destinate Ucrainei. El a răspuns că o decizie va fi luată la momentul oportun.
Zilele trecute, președintele american Donald Trump sugera că îl va amenința pe Vladimir Putin că va livra Ucrainei rachete Tomahawk dacă nu pune capăt războiului.
„Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir aveam o relație foarte bună. Probabil încă o mai avem. Nu știu de ce el continuă acest război”, a spus Trump la conferința de presă.
Vineri, liderul american urmează să-l primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a Casa Albă, după ce, săptămâna trecută, au avut două discuții telefonice, iar zilele acestea o delegație ucraineană, aflată în SUA, s-a întâlnit cu producătorii de rachete Tomahawk.
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a participat marți, în calitate de invitat special, la cea de-a cincea ediție a Conferinței Europene de Apărare și Securitate, desfășurată la Bruxelles, subliniind că România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic.
Evenimentul a reunit lideri politici, experți și reprezentanți ai industriei de apărare din statele membre ale Uniunii Europene, într-un moment marcat de intensificarea provocărilor de securitate pe Flancul Estic.
Cu acest prilej, ministrul român a fost angajat într-un dialog exclusiv cu Aurélie Pugnet, corespondent-șef pentru sfera apărării al publicației Euractiv. Discuția s-a concentrat pe prioritățile României în domeniul investițiilor în apărare, în contextul provocărilor de securitate din regiune, cu accent pe viitoarea foaie de parcurs “Defence Readiness 2030”, utilizarea fondurilor SAFE și eforturile NATO de consolidare a Flancului Estic.
Ministrul apărării naționale a evidențiat provocările specifice regiunii aflate în vecinătatea zonei de conflict și a subliniat importanța abordărilor comune la nivelul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Totodată, a punctat rolul instrumentului SAFE în sprijinirea eforturilor statelor membre de consolidare a apărării.
„România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic, urmărind și o mai bună conexiune cu Ucraina și Republica Moldova”, a subliniat ministrul apărării.
Oficialul român a vorbit despre amenințările la adresa securității europene și a pledat pentru o abordare hotărâtă și focalizarea eforturilor pe programe majore, capabile să livreze rezultate rapide. În același timp, a evidențiat dimensiunea economică și societală a consolidării capacităților de apărare, subliniind că investițiile în acest domeniu contribuie la crearea de locuri de muncă și la întărirea coeziunii sociale.
Citiți și Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
În acest context, ministrul Moșteanu a pledat pentru consolidarea Bazei Europene Tehnologice și Industriale de Apărare, într-o logică de echilibru geografic și de reziliență la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru a evita fragmentarea între regiuni.
„Este esențial să utilizăm această oportunitate pentru consolidarea industriilor de apărare în întreaga Europă, generarea de beneficii pentru cetățeni și generarea sprijinului acestora pentru proiectul european, astfel încât să evităm apariția unei Europe cu mai multe viteze”, a declarat ministrul Moșteanu.
Totodată, în cadrul dialogului, ministrul român a mulțumit statelor aliate care contribuie la eforturile de descurajare și apărare pe teritoriul României, subliniind importanța solidarității europene și euro-atlantice pentru menținerea stabilității și securității regionale.
Pete Hegseth cere aliaților NATO să achiziționeze mai multe arme americane pentru Ucraina: Lumea traversează un „moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri”
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri țările din NATO să majoreze achizițiile de arme fabricate în Statele Unite pentru a le livra Ucrainei prin intermediul așa-numitei inițiative PURL, lansată de Alianță la Washington în această vară, anunță EFE, citat de Agerpres.
„Așteptările noastre astăzi sunt ca mai multe țări să doneze și mai mult și să cumpere și mai mult, pentru a oferi Ucrainei mijloacele necesare pentru a duce acest conflict la o rezolvare pașnică”, a declarat Hegseth într-o scurtă declarație de presă fără întrebări, alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.
Hegseth participă miercuri la o reuniune a miniștrilor apărării din cadrul NATO, care va fi urmată de o reuniune a Grupului de contact care reunește aproximativ 50 de țări ce sprijină Ucraina.
În viziunea oficialului american, lumea traversează un „moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri”, având în vedere „ceea ce președintele (american Donald Trump) a reușit să facă în Gaza și în întreg Orientul Mijlociu”.
„Lumea vede că avem un președinte pacifist care caută pacea, sprijinindu-i pe cei care sunt alături de SUA și apără pacea. Este ceea ce am văzut acolo (în Gaza) și sper că vom putea vedea și în Ucraina”, a comentat el.
„Acesta este obiectivul eforturilor noastre. Vom fi puternici pentru a realiza aceasta”, a adăugat el.
Zilele trecute, președintele american Donald Trump sugera că îl va amenința pe Vladimir Putin că va livra Ucrainei rachete Tomahawk dacă nu pune capăt războiului.
„Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir aveam o relație foarte bună. Probabil încă o mai avem. Nu știu de ce el continuă acest război”, a spus Trump la conferința de presă.
Vineri, liderul american urmează să-l primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a Casa Albă, după ce, săptămâna trecută, au avut două discuții telefonice, iar zilele acestea o delegație ucraineană, aflată în SUA, s-a întâlnit cu producătorii de rachete Tomahawk.
