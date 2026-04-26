Focuri de armă la dineul corespondenților de la Casa Albă: Donald Trump și JD Vance, evacuați. Suspectul, reținut

Președintele SUA, Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și Prima Doamnă, Melania Trump, au fost evacuați de urgență de la dineul anual al corespondenților de la Casa Albă, după ce s-au tras focuri de armă în apropierea sălii de bal a hotelului Hilton din Washington, unde avea loc evenimentul, relatează Euronews.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat înarmat cu un pistol și cuțite ar fi pătruns în holul hotelului, trecând de securitate și îndreptându-se spre zona în care se desfășura recepția. În imaginile apărute online, participanții la eveniment pot fi văzuți adăpostindu-se sub mese în momentul în care s-au auzit focurile de armă.

Suspectul a fost identificat de autorități drept Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din California. Potrivit poliției, acesta ar fi acționat singur, fără ca, deocamdată, să fie clar care a fost ținta sau motivul atacului.

Bărbatul, care ar fi fost cazat în hotel în momentul incidentului, este acuzat de două infracțiuni legate de folosirea armelor de foc, inclusiv agresarea unui ofițer cu o armă letală. El urmează să fie prezentat în fața instanței luni.

Un polițist a fost împușcat în timpul intervenției, însă a fost protejat de vesta antiglonț. „A fost împușcat de la mică distanță, cu o armă foarte puternică, iar vesta și-a făcut treaba. Am vorbit cu el și este în stare foarte bună”, a declarat Donald Trump într-o conferință de presă susținută imediat după incident.

Președintele american a descris funcția sa drept „o profesie periculoasă”, în care tentativele de violență sunt „parte din job”.

„Astăzi avem nevoie de niveluri de securitate pe care probabil nimeni nu le-a mai văzut până acum. Nu vom permite nimănui să preia controlul asupra societății noastre”, a afirmat Trump.

Întrebat de ce este frecvent vizat de posibile tentative de asasinat, liderul de la Casa Albă a sugerat că acest lucru s-ar datora influenței sale.

„Când ai impact, vin după tine. Când nu ai impact, te lasă în pace”, a spus acesta, făcând o comparație cu Abraham Lincoln, primul președinte american asasinat, în 1865.

Trump a mai fost ținta unei tentative de asasinat în 2024, în timpul unui miting electoral din Pennsylvania, când un glonț i-a atins urechea dreaptă, iar un participant a fost ucis.

Deși reacția forțelor de securitate a fost rapidă, incidentul ridică semne de întrebare cu privire la măsurile de protecție, în condițiile în care suspectul a reușit să ajungă în apropierea zonei în care se aflau oficialii.

Dineul corespondenților de la Casa Albă este un eveniment anual dedicat jurnalismului și libertății presei, la care participă sute de jurnaliști, personalități publice și lideri politici. Ediția din acest an a marcat prima participare a lui Donald Trump la acest eveniment de la preluarea mandatului.