Fond de minimum 2 mld. euro dedicat luptei împotriva cancerului, solicitat de Victor Negrescu în viitorul buget european

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat ca în viitorul buget multianual al UE să fie creat un fond dedicat luptei împotriva cancerului, în valoare de cel puțin 2 miliarde de euro.

„Împreună cu alți colegi din Parlamentul European, am reușit să introducem ideea în propunerea bugetară a legislativului european”, a transmis deputatul european în cadrul unui eveniment organizat la Parlamentul European, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene și experți în sănătate publică.

Victor Negrescu a salutat proiectul Lerești Living Lab, finanțat cu bani europeni, care are ca obiectiv dezvoltarea de soluții concrete de prevenție și promovarea sănătății împreună cu comunitatea, autoritățile și specialiștii.

„Felicitări tuturor celor implicați în proiectul Lerești Living Lab și în mod special reprezentanților comunei Lerești și Consiliului Județean Argeș pentru faptul că și-au asumat acest demers. Proiectul reprezintă un exemplu de ecosistem local de inovare în sănătate, care reunește comunitatea, autoritățile și specialiștii pentru a dezvolta soluții concrete de prevenție și promovare a sănătății, printr-o abordare participativă și colaborativă, cu accent pe combaterea cancerului. Astfel de inițiative arată că se poate și că fondurile europene pot face diferența. Așa salvăm vieți”, a mai adăugat acesta.