Fond de minimum 2 mld. euro dedicat luptei împotriva cancerului, solicitat de Victor Negrescu în viitorul buget european

Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
© Victor Negrescu - Facebook

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat ca în viitorul buget multianual al UE să fie creat un fond dedicat luptei împotriva cancerului, în valoare de cel puțin 2 miliarde de euro.

„Împreună cu alți colegi din Parlamentul European, am reușit să introducem ideea în propunerea bugetară a legislativului european”, a transmis deputatul european în cadrul unui eveniment organizat la Parlamentul European, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene și experți în sănătate publică.

Victor Negrescu a salutat proiectul Lerești Living Lab, finanțat cu bani europeni, care are ca obiectiv dezvoltarea de soluții concrete de prevenție și promovarea sănătății împreună cu comunitatea, autoritățile și specialiștii.

„Felicitări tuturor celor implicați în proiectul Lerești Living Lab și în mod special reprezentanților comunei Lerești și Consiliului Județean Argeș pentru faptul că și-au asumat acest demers. Proiectul reprezintă un exemplu de ecosistem local de inovare în sănătate, care reunește comunitatea, autoritățile și specialiștii pentru a dezvolta soluții concrete de prevenție și promovare a sănătății, printr-o abordare participativă și colaborativă, cu accent pe combaterea cancerului. Astfel de inițiative arată că se poate și că fondurile europene pot face diferența. Așa salvăm vieți”, a mai adăugat acesta.

Canada este „cea mai europeană dintre țările non-europene", subliniază Mark Carney
Canada este „cea mai europeană dintre țările non-europene”, subliniază Mark Carney
Comisia Europeană „ia măsuri concrete" pentru protejarea infrastructurii critice. UE blochează finanțarea europeană pentru tehnologia fotovoltaică Huawei 
Comisia Europeană „ia măsuri concrete” pentru protejarea infrastructurii critice. UE blochează finanțarea europeană pentru tehnologia fotovoltaică Huawei 
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

