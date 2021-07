Fondul de Investiții pentru Europa: FintechOS din România, printre companiile din UE susținute de noul fond de 60 milioane de dolari al OTB Ventures

OTB Ventures, cea mai importantă firmă de capital de risc care investește în întreprinderi tehnologice aflate la început de drum, cu activități de cercetare și dezvoltare în Europa Centrală și de Est (ECE) și cu potențial global, lansează marți, 12 iulie, noul OTB Growth Fund I, în valoare totală de 60 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat. Fondul oferă OTB Ventures capacitățile necesare pentru a sprijini companiile din portofoliul său de succes cu investiții complementare, pe măsură ce acestea se extind în vederea valorificării și accelerării oportunităților de creștere la nivel internațional.

Fondul este susținut de programul ESCALAR al Comisiei Europene și de Fondul European de Investiții (FEI), o nouă abordare investițională care sprijină capitalul de risc și finanțarea creșterii pentru companiile europene promițătoare.

Vestea de astăzi survine după lansarea, în 2020, a primului fond al OTB Ventures, care a strâns peste 100 de milioane de dolari în capital pentru a fi implementat în ecosistemul european de start-up-uri. Cu un accent pe tehnologiile din regiunea Europei Centrale și de Est și pe potențialul de a se extinde la nivel global, OTB Ventures are o experiență dovedită în sprijinirea și facilitarea extinderii companiilor din portofoliu, inclusiv recenta rundă de finanțare de 60 de milioane de dolari din seria B pentru FintechOS din România (care are acum sediul la Londra) și runda de finanțare de 87 de milioane de dolari din seria C pentru ICEYE din Finlanda.

FintechOS este o companie high-tech care oferă o platformă de servicii tehnologice pentru bănci, companii de asigurări și organizații de servicii financiare pentru întreprinderi care au nevoie să accelereze inovația, să stimuleze creșterea și să-și păstreze clienții prin procese de transformare digitală.

Alte investiții ale OTB Ventures includ Cosmose, SpaceKnow, Silent Eight, Minit și Segron. Printre recentele adăugiri în portofoliu se numără finanțarea în faza inițială pentru Scalarr și Ondato. Scalarr este cea mai recentă investiție a OTB de până acum, o platformă care utilizează inteligența artificială pentru a detecta și a proteja împotriva fraudei în domeniul publicității mobile. Între timp, OTB Ventures a înregistrat și primul său exit strategic, odată cu vânzarea BabbleLabs către Cisco în 2020, permițând Cisco să îmbunătățească experiența reuniunilor sale video WebEx cu ajutorul tehnologiei de eliminare a zgomotului și de îmbunătățire a vorbirii.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru o economie care funcționează în folosul cetățenilor, Valdis Dombrovskis, a declarat:

„Salut lansarea acestui fond de creștere susținut de Fondul European pentru Investiții Strategice și de FEI. Avem nevoie de mai multe opțiuni de finanțare pentru start-up-urile tehnologice promițătoare din Europa, care creează noi locuri de muncă și contribuie la asigurarea avantajului nostru competitiv. Aștept cu nerăbdare să văd multe alte exemple de acest gen în acțiune.”

Adam Niewinski, co-fondator și partener executiv al OTB Ventures, a comentat:

„Suntem încântați să lansăm cel de-al doilea fond al nostru, OTB Growth Fund I, și suntem recunoscători pentru sprijinul continuu al FEI. Investițiile noastre de până acum acoperă o serie de piețe verticale – inclusiv fintech, securitate cibernetică, automatizare digitală și tehnologie spațială – iar cu noul nostru fond vom continua să susținem afaceri tehnologice de succes care abordează oportunități relevante la nivel global și piețe de mare valoare.”

European Scale-up Action for Risk capital (ESCALAR) este un program pilot lansat de FEI și Comisia Europeană pentru a investi în fonduri care au ambiția de a face investiții ulterioare în scale-up-uri din portofoliile lor existente.

Investiția de astăzi va permite OTB Ventures să își continue misiunea de a le oferi celor mai talentați antreprenori din Europa posibilitatea de a-și extinde afacerile la nivel global, menținând în același timp un accent puternic pe progresul tehnologic în centrele de cercetare și dezvoltare din regiunea Europei Centrale și de Est. Noul capital va sprijini continuarea investițiilor pentru companiile din portofoliul OTB Fund I, care acoperă sectoarele verticale ale industriei tehnologice, cum ar fi securitatea cibernetică, spațiul, fintech (automatizarea serviciilor și proceselor financiare) și robotica.

Obiectivul OTB Ventures este de a investi într-un total de 15 companii pentru a-și completa portofoliul până la jumătatea anului 2022.