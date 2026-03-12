Fondul european pentru competitivitate trebuie să sprijine România în reducerea decalajelor structurale față de Vest, subliniază eurodeputatul Siegfried Mureșan

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana



Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că statele membre din Est trebuie sprijinite pentru a recupera decalajele structurale față de statele din Vest, în privința accesării fondurilor europene destinate competitivității. Acesta a explicat pentru CaleaEuropeană.ro diferența dintre fondurile europene tradiționale și cele gestionate direct de Comisia Europeană.

Fonduri europene tradiționale Vs. fonduri europene gestionate direct de Comisia Europeană

„Există două tipuri de fonduri europene. Fondurile europene tradiționale, care finanțează în primul rând Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune. Acestea sunt distribuite pe anvelope naționale, câte o sumă dedicată fiecărui stat membru al Uniunii Europene și depinde doar de capacitatea noastră de absorbție. Și apoi mai sunt fonduri europene gestionate direct de către Comisia Europeană, care nu sunt alocate specific câte unui stat membru, ci care sunt alocate în funcție de nevoi. În această categorie se includ fondurile privind protecția frontierelor, fondurile pentru bursele Erasmus, fondurile pentru state din afara Uniunii Europene și fondurile pentru cercetare și inovare.”

În privința fondurilor dedicate cercetării și inovării, Siegfried Mureșan a subliniat faptul că, în trecut, acestea erau alocate pe baza principiului excelenței, adică acelor universități, acelor institute de cercetare care erau cele mai avansate: „Și aici, în mod structural, state dezvoltate și regiuni dezvoltate din Europa de Vest aveau un avantaj competitiv față de noi.”

Potrivit europarlamentarului PPE, principiul excelenței ar trebui să rămână , dar în același timp, statele membre care înregistrează decalaje trebuie să primească sprijin european, astfel încât instituții și universități din România, să poată țină pasul cu cele din Vest: „Trebuie să analizăm exact care sunt dezavantajele structurale, care sunt cauzele pentru care noi avem un decalaj și să încercăm să ajutăm cu asistență tehnică universități, institute de cercetare din România să devină competitive în accesarea acestor fonduri și cred că trebuie să stabilim un nou cadru prin care cooperarea dintre universități și instituții de cercetare din Europa de Vest și din Europa de Est să devină necesară.”

Siegfried Mureșan a mai punctat faptul că nu ar fi realistă abordarea unor anvelope naționale și în cazul fondului pentru competitivitate: „Consider că nu este realist să avem și la fondul de competitivitate anvelope naționale, cum avem la Politica de Coeziune. Cred că principiul excelenței va rămâne baza, însă trebuie să fim ajutați să reducem decalajele structurale pe care le avem, astfel încât instituțiile noastre de cercetare, universitățile noastre, să poată participa în consorții la cât mai multe programe alături de instituții de cercetare și universități mai avansate.”