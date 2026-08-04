Fondul Scaleup Europe devine operațional: UE urmărește să mobilizeze 5 miliarde de euro pentru companiile europene inovatoare cu potențial ridicat de creștere

Comisia Europeană a finalizat marți etapele juridice necesare înființării Fondului Scaleup Europe, care poate începe să investească direct în companii europene inovatoare aflate într-o etapă avansată de creștere. Fondul urmărește să ajungă la o valoare de 5 miliarde de euro, iar primele investiții sunt așteptate în următoarele săptămâni, potrivit unui comunicat.

„Când Europa investește în inovatorii săi, Europa investește în viitorul său. Acesta este obiectivul fondului nostru Scaleup Europe. Începând de astăzi, fondul se va asigura că întreprinderile noastre aflate în expansiune pot găsi chiar aici, în Europa, ceea ce le este necesar pentru a deveni companii de talie mondială și pentru a transforma inovația europeană în avantajul nostru competitiv”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Odată cu adoptarea documentației juridice, Fondul Scaleup Europe a fost înființat în cadrul Fondului Consiliului European pentru Inovare. Firma de investiții EQT și-a preluat rolul de administrator și poate lua independent deciziile de investiții pe criterii comerciale și în condițiile pieței.

EQT a fost selectată în urma unei proceduri deschise și competitive. Comisia Europeană și ceilalți investitori vor participa la structurile de guvernanță ale fondului, dar nu vor putea interveni în deciziile privind finanțarea anumitor companii.

Primele investiții vor viza întreprinderi care activează în domenii tehnologice considerate critice pentru competitivitatea Europei, printre care inteligența artificială, tehnologiile cuantice, biotehnologia și tehnologiile curate.

Fondul este destinat companiilor care au depășit etapa de startup și au nevoie de volume mari de capital pentru a-și extinde activitatea și a concura pe piețele internaționale. Acesta va putea susține necesități de finanțare de cel puțin 100 de milioane de euro, inclusiv prin investiții ulterioare.

Comisia Europeană este unul dintre investitorii fondatori și s-a angajat să contribuie cu un miliard de euro. Investiția UE este susținută prin programul de cercetare și inovare Orizont Europa.

Grupul investitorilor fondatori mai cuprinde Novo Holdings, Fondul pentru Export și Investiții al Danemarcei – EIFO, CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo împreună cu Intesa Sanpaolo și Fondazione Cariplo, APG Asset Management în numele fondului olandez de pensii ABP, Wallenberg Investments și Allianz.

Procesul de atragere a capitalului va continua pentru atingerea țintei de 5 miliarde de euro. Prin urmare, aceasta reprezintă valoarea urmărită de fond, nu suma disponibilă integral în momentul operaționalizării sale.

Fondul Scaleup Europe a fost anunțat de Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii din 2025. Inițiativa urmărește să reducă deficitul de finanțare cu care se confruntă companiile tehnologice europene atunci când încearcă să se extindă.

Deși Europa dispune de centre de cercetare performante și de numeroase startupuri inovatoare, multe companii cu potențial ridicat au fost nevoite să caute în afara continentului capitalul necesar dezvoltării. Fondul urmărește să păstreze în Europa companiile, tehnologiile, proprietatea intelectuală și valoarea economică generate de inovația europeană.