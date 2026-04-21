Fonduri UE pentru inteligența artificială în sănătate: Screening medical asistat de AI și servicii digitale prin Spațiul european al datelor privind sănătatea

Alexandra Loy
Comisia Europeană a lansat noi apeluri de finanțare în cadrul programului Europa Digitală, cu o componentă importantă dedicată sănătății digitale și utilizării inteligenței artificiale în sistemele medicale.

Din totalul fondurilor disponibile, 9 milioane de euro vor fi direcționate către utilizarea inteligenței artificiale pentru screening imagistic în centrele medicale. Inițiativa are potențialul de a îmbunătăți prevenția, depistarea precoce și diagnosticarea unor boli majore, precum cancerul și afecțiunile cardiovasculare.

Un alt apel, în valoare de 24 de milioane de euro, vizează dezvoltarea serviciilor și sistemelor de sănătate digitală în cadrul Spațiului European al Datelor privind Sănătatea. Acesta urmărește valorificarea datelor medicale pentru a îmbunătăți accesul pacienților la servicii, calitatea tratamentelor și eficiența sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană.

Noile finanțări vin în contextul eforturilor UE de a accelera digitalizarea sectorului medical și de a integra soluții bazate pe inteligență artificială, cu impact direct asupra rezultatelor de sănătate și a capacității de răspuns a sistemelor publice. Mai exact, apelurile contribuie la realizarea obiectivelor Planului de acțiune „AI Continent” și ale Strategiei „Apply AI” ale Comisiei.

Apelurile sunt deschise până la 1 octombrie 2026.

Concrete & Design Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Președintele Concordia avertizează că acuzațiile la adresa sectorului bancar afectează investițiile: Creditele se scumpesc, accesul la finanțare se restrânge, investitorii amână deciziile
Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera: Securitatea cibernetică nu ține doar de tehnologie, ci și de educație. Avem nevoie atât de specialiști bine pregătiți, cât și de utilizatori informați
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

