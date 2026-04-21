Fonduri UE pentru inteligența artificială în sănătate: Screening medical asistat de AI și servicii digitale prin Spațiul european al datelor privind sănătatea

Comisia Europeană a lansat noi apeluri de finanțare în cadrul programului Europa Digitală, cu o componentă importantă dedicată sănătății digitale și utilizării inteligenței artificiale în sistemele medicale.

Din totalul fondurilor disponibile, 9 milioane de euro vor fi direcționate către utilizarea inteligenței artificiale pentru screening imagistic în centrele medicale. Inițiativa are potențialul de a îmbunătăți prevenția, depistarea precoce și diagnosticarea unor boli majore, precum cancerul și afecțiunile cardiovasculare.

Un alt apel, în valoare de 24 de milioane de euro, vizează dezvoltarea serviciilor și sistemelor de sănătate digitală în cadrul Spațiului European al Datelor privind Sănătatea. Acesta urmărește valorificarea datelor medicale pentru a îmbunătăți accesul pacienților la servicii, calitatea tratamentelor și eficiența sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană.

Noile finanțări vin în contextul eforturilor UE de a accelera digitalizarea sectorului medical și de a integra soluții bazate pe inteligență artificială, cu impact direct asupra rezultatelor de sănătate și a capacității de răspuns a sistemelor publice. Mai exact, apelurile contribuie la realizarea obiectivelor Planului de acțiune „AI Continent” și ale Strategiei „Apply AI” ale Comisiei.

Apelurile sunt deschise până la 1 octombrie 2026.