Fondurile UE deschid drumul companiilor românești spre bursă: IT Genetics, prima listare finanțată din PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță finalizarea procesului de listare la Bursa de Valori București (BVB) a companiei IT GENETICS S.A., datorită finanțării din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a costurilor aferente intrării pe piața de capital.

Concret, finanțarea a fost asigurată prin proiectul „Listarea IT GENETICS la Bursa de Valori București 2024-2025”, finanțat din PNRR, Componenta 9 – „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția 3 – „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, contractul de finanțare încheiat între MIPE și IT GENETICS S.A. a asigurat sprijinirea companiei în procesul de listare și consolidare a capacității acesteia de dezvoltare prin accesarea pieței de capital.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 591.000 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din PNRR este de circa 348.000 lei.

În urma listării IT GENETICS S.A. pe piața AeRO a BVB, investitorii au subscris 748.341 acțiuni în valoare totală de 5,2 milioane lei.

„Prin Componenta 9 a PNRR, sprijinim direct maturizarea financiară și competitivitatea sectorului privat. Subinvestiția 3.2 oferă companiilor românești inovatoare o oportunitate istorică de a accesa piața de capital și de a-și diversifica sursele de finanțare prin listarea la Bursa de Valori București. Succesul IT Genetics, care a finalizat cu succes listarea pe piața AeRO, este dovada clară a modului în care fondurile europene transformă potențialul antreprenorial local în motoare de creștere economică durabilă. MIPE rămâne un partener ferm în construirea unui ecosistem economic modern și digitalizat”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Succesul acestui proiect ilustrează impactul concret al măsurilor de sprijin implementate prin PNRR pentru creșterea accesului companiilor românești la piața de capital și pentru stimularea competitivității mediului antreprenorial din România. Totodată, reprezintă o premieră remarcabilă: aceasta este prima listare a unei companii private din România pe piața de capital, cu finanțare asigurată din PNRR”, a explicat secretarul de stat coordonator, Alina Gîrbea.

Prin acest tip de investiții, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urmărește susținerea dezvoltării sustenabile a sectorului privat, creșterea transparenței și facilitarea accesului întreprinderilor românești la surse alternative de finanțare.

Totodată, MIPE încurajează și celelalte companii beneficiare ale apelului „Listarea la bursă a întreprinderilor” să accelereze procesele în vederea admiterii la tranzacționare, contribuind astfel la dezvoltarea pieței de capital autohtone.