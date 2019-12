Forbes: Angela Merkel, desemnată cea mai puternică femeie din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Christine Lagarde și Ursula von der Leyen, clasate în top 5

Președintele american, Donald Trump, a ironizat-o din nou, joi, pe activista pentru mediu în vârstă de 16 ani, Greta Thunberg, declarând că desemnarea acesteia drept ”Persoana Anului” 2019 de către revista americană Time este ”ridicolă”, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Greta Thunberg, tânăra activistă pentru mediu în vârstă de doar 16 ani, a fost desemnată miercuri, 12 decembrie, de pestigioasa revistă Time ”Persoana Anului 2019”.

”Cât de ridicol. Greta trebuie să ia măsuri pentru a-şi gestiona furia, apoi să meargă, aşa cum se făcea pe vremuri, la un film cu un prieten! Relaxează-te, Greta! Relaxează-te!”, a scris Trump (73 de ani) pe Twitter, comentând postarea unui alt utilizator care o felicita pe Thunberg.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

