“Fortăreața Vilnius”: NATO își “încordează mușchii” pentru a-i proteja pe liderii Alianței la summitul care se va desfășura la 32 km de granița cu Belarus, aliat al Rusiei

NATO a transformat Vilnius, capitala Lituaniei, într-o fortăreață apărată cu armament avansat pentru a-i proteja pe cei 31 de lideri ai statelor membre ale Alianței, în frunte cu președintele american Joe Biden, care se vor întâlni săptămâna viitoare pentru un summit desfășurat la doar 32 km de gardul de sârmă ghimpată de la granița Lituaniei cu Belarus, al cărui regim dictatorial condus de Aleksandr Lukașenko este aliatul Rusiei.

Șaisprezece aliați NATO au trimis în total aproximativ 1.000 de soldați pentru a proteja summitul din 11-12 iulie, care va avea loc la doar 151 km de Rusia, iar majoritatea dintre ei furnizează, de asemenea, sisteme avansate de apărare antiaeriană de care statele baltice nu dispun, relatează Reuters într-un amplu material consacrat subiectului.

“Ar fi mai mult decât iresponsabil ca cerul nostru să fie neprotejat în timp ce Biden și liderii a 40 de țări sosesc”, a declarat președintele lituanian Gitanas Nauseda, având în vedere că pe lângă cei 31 de lideri aliați, între care președinții SUA, Franței, Poloniei și României, se vor afla și liderii națiunilor democratice din Asia-Pacific – Japonia, Australia, Coreea de Sud și Noua Zeelendă, precum și liderii instituțiilor Uniunii Europene.

Astfel, Germania a desfășurat 12 lansatoare de rachete Patriot, folosite pentru a intercepta rachete balistice și de croazieră sau avioane de război.

“Patriot” air defence system is already deployed in Vilnius.

