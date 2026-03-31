Forțele Aeriene Române dislocă 6 avioane de luptă F-16 și 100 de militari într-o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită NATO în spațiul aerian baltic

Autor: Robert Lupițu
© Forțele Aeriene Române

Forțele Aeriene Române încep marți o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, și va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Misiunea militarilor români este protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice şi reprezintă o componentă fundamentală a angajamentului NATO față de membrii săi. Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie și intervenția pentru clarificarea situației aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Țărilor Baltice.

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

Prima misiune de Poliție Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detașament format din 67 de militari și patru MiG -21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Cea de-a doua și cea de-a treia misiunea au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.

133 de ani de social-democrație în România. Vicepreședintele PES, Victor Negrescu, subliniază rolul „social-democrației românești în construcția statului modern": O istorie despre oameni care au crezut că România poate fi mai bună
Comisia Europeană solicită țărilor din UE să se coordoneze pentru a asigura securitatea aprovizionării cu petrol în contextul perturbărilor energetice din Orientul Mijlociu
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

