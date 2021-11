Forțele Aeriene SUA au revenit în România: Avioanele de vănătoare F-15 participă la operațiunea Castle Forge în zona Mării Negre

Trei experți americani de calibru – Alina Polyakova, Ian Brzezinski și Jim Townsend – au fost audiați săptămâna trecută în Comisia pentru relații externe a Senatului SUA pe tema securității la Marea Neagră cu accent pe “revigorarea politicii americane față de această regiune”. Cei trei specialiști au adus argumente în favoarea importanței strategice a Mării Negre pentru Statele Unite pe care o consideră “ancora flancului sudic al NATO” și “locul în care Kremlinul testează credibilitatea Alianței Nord-Atlantice”, în timp ce nu au exclus atenția pe care China o acordă acestei regiuni.

Alina Polyakova este președintele Center for European Policy Analysis (CEPA) din Washington, singurul think tank din capitala SUA dedicat problematicii Europei Centrale și de Est. Ian Brzezinski este expert în cadrul Atlantic Council, unul dintre specialiștii americani implicați în susținerea importanței strategice a Inițiativei celor Trei Mări – Adriatică, Baltică și Neagră și fost adjunct al asistentului secretarului Apărării pentru Europa și NATO în perioada administrației George W. Bush. Jim Townsend este membru al think tank-ului Center for a New American Security, având o experiență anterioară de opt ani ca adjunct al secretarului adjunct al apărării pentru politica europeană și NATO.

Audierea celor trei experți a avut loc la o săptămână după prima vizita în regiunea Mării Negre a secretarului american al apărării, Lloyd Austin, care s-a aflat în Georgia, Ucraina și România în perioada 19-21 octombrie, înainte de reuniunea miniștrilor apărării din NATO de la Bruxelles.

La București, Austin a afirmat că regiunea Mării Negre este vulnerabilă la agresiunea Rusiei și că regiunea face parte din interesul naţional al SUA, la Kiev a declarat că dorește să vadă o cooperare regională între aliații și partenerii Statelor Unite la Marea Neagră pentru a descuraja Rusia, iar la Tbilisi a semnat un memorandum de înțelegere care va continua sprijinul SUA pentru forțele de apărare georgiene pe parcursul următorilor șase ani. “În sprijinul acestor eforturi, Statele Unite vor continua să ofere asistență pentru a spori capacitățile maritime nu doar ale Ucrainei, ci și ale Georgiei, României și Bulgariei. Am înțeles de mult timp importanța cooperării și a unității între aliații și partenerii noștri pentru a descuraja agresiunea rusă”, a spus Austin. Ulterior, miniștrii apărării NATO au aprobat un nou plan general de apărare a Alianței Nord-Atlantice în situații de criză și de conflict și au analizat progresele înregistrate în răspunsul alianței la amenințarea tot mai mare reprezentată de sistemele de rachete ale Rusiei.

Ce au susținut experții: creșterea prezenței militare, investiții în Inițiativa celor Trei Mări și echilibru între amenințarea reprezentată de Rusia și pivotarea SUA către Asia-Pacific

Alina Polyakova (intervenția aici) a avertizat că Rusia “a tras de facto o nouă Cortină de Fier peste Europa în Marea Neagră” și a făcut trimitere la rapoartele CEPA semnate de generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor SUA în Europa, care îndemnau ca NATO să desemneze România drept “centru de greutate” în regiunea Mării Negre. Potrivit acelorași rapoarte, România este o “țară-ancoră” pentru eforturile SUA în zonă.

Experta din cadrul CEPA a recomandat ca administrația Biden și Congresul SUA să folosească vizita lui Austin în regiune ca pe o oportunitate de a crea un impuls în întreaga alianță pentru o strategie regională cuprinzătoare.

“O strategie eficientă pentru securitatea regională în Marea Neagră ar trebui să privească securitatea regională printr-o lentilă mai largă de reziliență, care să depășească domeniul militar pentru a cuprinde reziliența economică și democratică; să pună accentul și să elaboreze răspunsuri la amenințările neconvenționale în domeniul cibernetic și informațional care reprezintă o parte esențială a operațiunilor de influență rusești în regiune; să colaboreze cu aliații regionali cheie pentru a stabili un dialog regional transversal în jurul unei înțelegeri comune a securității la Marea Neagră”, a spus ea.

În total, CEPA a realizat în 2019, 2020 și 2021, trei rapoarte privind importanța Mării Negre, intitulate ”Strengthening NATO’s Eastern Flank – A Strategy for Baltic – Black Sea Coherence”, “One Flank. One Threat. One presence”/ “Un singur flanc. O singură amenințare. O singură prezență” și“The Black Sea… or a Black hole? / “Marea Neagră… sau o gaură neagră?”.

Ian Brzezinski (intervenția aici) a formulat o serie elemente cheie pe care le-a descris drept importante “pentru strategie cuprinzătoare privind Marea Neagră”: consolidarea securității și apărării, combaterea războiului hibrid și consolidarea rezilienței economice regionale prin Inițiativa celor Trei Mări.

Consolidarea securității și apărării ar trebui, în opinia lui Brzezinski, să fortifice capabilitățile militare ale aliaților și partenerilor, să sporească prezența militară americană și NATO din România și Bulgaria la nivelul prezenței din Polonia și țările baltice, să lanseze un exercițiu militar major al NATO în regiunea Mării Negre și să plaseze Georgia și Ucraina pe un drum clar către aderarea la NATO.

Pentru contracararea războiului hibrid în regiunea Mării Negre, Ian Brzezinski îndeamnă Congresul SUA să ia în considerare recrearea unei versiuni modernizate a Agenției de Informații a Statelor Unite ale Americii, astfel încât Statele Unite să poată reveni în ofensivă în această dimensiune din ce în ce mai dinamică și mai rapidă a afacerilor internaționale.

La capitolul consolidării rezilienței economice regionale prin Inițiativa celor Trei Mări, Ian Brzezinski a mai îndemnat Congresul SUA să solicite guvernului federal să injecteze primele 300 de milioane de dolari din angajamentul de un miliard de euro asumat pentru a fi investit în fondul de investiții al Inițiativei celor Trei Mări

“Executarea acestui angajament de investiții ar elimina orice îndoială cu privire la angajamentul SUA față de cele Trei Mări. Aceasta ar încuraja alte state democratice, cum ar fi Germania, Franța și Regatul Unit, să reflecte această investiție. Mai presus de toate, ar stimula în mod semnificativ capacitatea Inițiativei de a atrage și de a valorifica puterea capitalului privat pentru a impulsiona dezvoltarea infrastructurii în Europa Centrală și de Est – sporind astfel capacitatea regiunii de a se prosperitatea regiunii și consolidarea securității acesteia”, a argumentat el.

Jim Townsend (intervenția aici) a atenționat că SUA se confruntă cu o amenințare din partea Rusiei de-a lungul unei frontiere, care începe în Alaska și se termină în sudul țării Europa, la Marea Neagră – ancora flancului sudic al NATO.

Pentru a contracara și descuraja activitatea Rusiei în regiunea Mării Negre, SUA și aliații săi din NATO trebuie să dezvolte o strategie care să cuprindă nu doar acțiuni militare, ci și acțiuni economice, politice și asistență pentru dezvoltare, cum ar fi “Inițiativa celor trei mări”, axată pe infrastructură, pentru a reduce zonele de slăbiciune economică și de dezvoltare din regiune pe care președinții Rusiei și Chinei le exploatează.

Astfel, Townsend a propus șase elemente ale componentei militare ale unei strategii americane pentru Marea Neagră:

– Concentrarea pe Europa și pe amenințarea din partea Rusiei, chiar dacă SUA pivotează spre Indo-Pacific;

– Reechilibrarea poziției de forță a NATO în Europa;

– Prezența sporită a forțelor NATO și SUA în regiunea Mării Negre;

– Îmbunătățirea conștientizării domeniului maritim și a colectării și analizei de informații în regiunea Mării Negre;

– Repararea relațiilor cu Turcia;

– Asistență de securitate pentru aliații (România și Bulgaria) și partenerii (Georgia și Ucraina) din regiune;

În pofida nuanțelor specifice, cei trei experți au subliniat că este important ca dezvoltarea unei strategii să îi implice pe aliații europeni și pe UE, care poate îmbina inițiativele militare și economice/financiare pentru a ajuta această regiune să se dezvolte și să depășească slăbiciunile politice și economice pe care Rusia și China le exploatează, însă au avertizat că o astfel de strategie nu va funcționa fără conducerea SUA.

“SUA nu trebuie să poarte singure această sarcină, dar este de datoria SUA să deschidă calea”, a sintetizat Jim Townsend.