Forțele Navale Române testează sisteme autonome fără pilot în cadrul exercițiului multinațional OPEX 26 de la Mangalia

Forțele Navale Române au organizat joi, 28 mai, în portul militar Mangalia, Ziua Distinșilor Vizitatori în cadrul Exercițiului multinațional de experimentare operațională OPEX 26, un demers dedicat testării și integrării sistemelor autonome și a noilor concepte operaționale în mediul maritim.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența locțiitorului șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, a locțiitorului șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Marcel Neculae, precum și a reprezentanților structurilor militare participante și ai partenerilor internaționali implicați în exercițiu.

Agenda Zilei Distinșilor Vizitatori a inclus prezentări privind obiectivele exercițiului și rolul acestuia în dezvoltarea capacităților de apărare, ordine publică și securitate națională. Oficialii militari au subliniat importanța integrării tehnologiilor emergente, în special a sistemelor autonome fără pilot, în arhitectura operațională a Forțelor Navale.

În cadrul activităților au fost executate demonstrații cu sisteme autonome fără pilot utilizate în cadrul exercițiului, evidențiindu-se modul în care aceste capabilități pot sprijini supravegherea, recunoașterea și sprijinul decizional în mediul maritim.

Exercițiul OPEX 26 se desfășoară în perioada 18–29 mai, în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră, fiind coordonat de Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu”. La activități participă, alături de Forțele Navale Române, structuri militare și specialiști din state aliate și partenere, inclusiv Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia, precum și reprezentanți ai unor companii civile implicate în dezvoltarea sistemelor autonome.

Potrivit organizatorilor, exercițiul are un caracter de experimentare operațională, urmărind evaluarea și validarea unor soluții tehnologice și tactice moderne, cu accent pe interoperabilitatea dintre forțele navale și noile sisteme fără pilot, într-un context regional de securitate aflat în continuă evoluție.