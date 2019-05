Forumul de afaceri la nivel înalt UE-SUA în domeniul energiei. Uniunea Europeană vrea să își majoreze semnificativ importurile de gaz natural lichefiat din SUA, punând în practică angajamentele asumate de Juncker în 2018

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a fost invitat de președintele american Donald Trump la Washington pentru ”o întâlnire de lucru”, programată pentru data de 13 mai, a anunțat Zoltan Kovacs pe pagina sa de Twitter, secretar de stat pentru relații internaționale în cadrul Cabinetului Orban.

Viktor Orban devine astfel primul premier care efectuează o vizită oficială la Casa Albă după 14 ani, ultimul șef ungar de guvern fiind Ferenc Byurcsany.

Întrevederea dintre cei doi oficiali – care are loc după vizita secretarului de Stat american Mike Pompeo la Budapesta, din luna februarie, prin care Statele Unite își anunțau revenirea în regiune – va fi dominată de discuții pe teme precum securitatea energetică, cooperarea în domeniul apărării, relațiile bilaterale și securitatea regională.

