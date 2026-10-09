Forumul de inovare România–Japonia 2026 se desfășoară la Tokyo, Kyoto, Osaka și Kobe în perioada 20–23 octombrie

Cea de-a patra ediție a Forumului de inovare România–Japonia (Romania–Japan Innovation Forum) se desfășoară în perioada 20–23 octombrie 2026, în Japonia, și reprezintă o platformă de dialog și cooperare dedicată consolidării relațiilor economice, tehnologice și de inovare dintre România și Japonia.

Ediția din acest an înregistrează cea mai amplă participare de la lansarea Forumului, reunind o delegație română formată din peste 50 de companii, instituții publice, universități, institute de cercetare și organizații, alături de reprezentanți ai mediului instituțional și de afaceri japonez. Amploarea participării reflectă interesul în creștere pentru dezvoltarea unor parteneriate concrete între ecosistemele economice, științifice și de inovare din cele două țări.

Organizarea Forumului se înscrie în eforturile de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia, prin dezvoltarea componentei economice, științifice și tehnologice a relației bilaterale și prin stimularea cooperării directe între instituții publice, companii, universități și ecosistemele de cercetare și inovare din cele două state.

Ediția din 2026 urmărește promovarea oportunităților de investiții și cooperare, facilitarea accesului companiilor românești pe piața japoneză și identificarea unor proiecte comune în sectoare cu valoare adăugată ridicată. Domeniile prioritare includ tehnologiile avansate și digitalizarea, inteligența artificială, energia și hidrogenul, infrastructura, tranziția verde, sănătatea, agricultura, lanțurile strategice de aprovizionare, producția avansată și mobilitatea.

Programul Forumului, desfășurat la Tokyo, Kyoto, Osaka și Kobe, include sesiuni tematice, întâlniri între reprezentanți ai mediilor de afaceri din cele două țări, activități de tip business-to-business, seminare, precum și vizite la companii și centre de inovare japoneze. Acestea oferă cadrul pentru dezvoltarea unor contacte directe și pentru transformarea dialogului bilateral în parteneriate și proiecte concrete în domeniul investițiilor, cercetării și inovării.

Forumul de inovare România–Japonia reflectă interesul comun pentru consolidarea unei cooperări orientate spre viitor, bazate pe inovare, competitivitate și tehnologii emergente, precum și pentru valorificarea complementarităților dintre economiile României și Japoniei.

În 2026, Forumul de inovare România–Japonia ajunge la cea de-a patra ediție. De la lansare, Forumul s-a consolidat ca o platformă de promovare a dialogului și cooperării dintre mediile instituționale, academice, de cercetare și de afaceri din România și Japonia.