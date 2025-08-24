ROMÂNIA
Forumul European Alpbach: România rămâne un partener activ în întărirea relației transatlantice, sprijinirea vecinilor vulnerabili și dezvoltarea industriei europene de apărare, asigură Oana Țoiu
Șefa diplomației române Oana Țoiu a prezentat sâmbătă, Forumul European Alpbach 2025, viziunea României asupra viitorului regiunii, aceasta luând parte la panelul inaugural „Europe in the World Days”, unde a subliniat că securitatea Europei trebuie să rămână o prioritate, prin „creșterea rezilienței, interoperabilității și investiții în apărare, tehnologii emergente și infrastructuri strategice”.
„Europa trebuie să fie pregătită, unită și capabilă să răspundă rapid amenințărilor. România rămâne un partener activ: consolidăm relația transatlantică, sprijinim vecinii vulnerabili și dezvoltăm industria de apărare europeană. Europa unită e mai sigură”, a declarat Oana Țoiu, potrivit unui comunicat al MAE.
Până duminică, ministrul de externe a participat la sesiunile dedicate rolului Europei în lume și a avut întrevederi bilaterale, precum și o întâlnire cu tinerii bursieri români prezenți la Alpbach.
La forum se află 4.000 de participanți din 70 de țări, iar temele centrale includ securitatea, economia și finanțele, democrația și schimbările climatice.
Oana Țoiu s-a adresat articipanților alături de Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Jan Lipavský, ministrul afacerilor externe al Cehiei, și Wolfgang Ischinger, președintele Consiliului Fundației Munich Security Conference.
Conform MAE, evenimentul oferă prilejul discutării evoluțiilor privind securitatea europeană, a rolului României în susținerea integrării europene a Republicii Moldova, Ucrainei și țărilor din Balcanii de Vest, precum și a relațiilor bilaterale cu state din regiune.
România este reprezentată la Alpbach și de tineri lideri, bursieri și reprezentanți ai mediului academic și asociativ, confirmând angajamentul țării de a susține implicarea tinerei generații în dezbaterile privind viitorul Europei și consolidarea comunității democratice europene.
România, solidară cu Ucraina: Ministrul apărării, prezent la Kiev de Ziua Independenței, cu mesajul că “fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România”
Ministrul apărării naționale, Ionuț-Liviu Moșteanu, se află duminică, 24 august, la Kiev, unde participă la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei.
Astfel, ministrul Moșteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum și la alte activități oficiale organizate de autoritățile ucrainene.
“Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin. Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți – victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor. Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei. Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri”, a scris Moșteanu, pe Facebook.
Totodată, oficialul român participă la „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, unde prezintă contribuția și sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum și rolul activ al țării noastre în cadrul eforturilor internaționale de consolidare a securității și stabilității regionale.
Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Ziua Independenței Ucrainei. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, reafirmă „sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei și pentru dreptul acesteia de a-și decide propriul viitor”
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, reafirmă „sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei și dreptul acesteia de a-și decide propriul viitor”, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenței acestei țări.
„La cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței Ucrainei, ne reafirmăm sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei și pentru dreptul acesteia de a-și decide propriul viitor. România, alături de partenerii săi din SUA și UE, susține cu fermitate poporul ucrainean în eforturile sale de a obține pace și securitate”, menționează președintele interimar al PSD într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
On the 34th anniversary of #Ukraine’s Independence Day, we reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty & right to determine its own future. Romania, alongside its US & EU partners, stands firmly by the Ukrainian people in their pursuit of peace and security.
— Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) August 24, 2025
Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.
Începând cu luna februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.
Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.
Conform unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, liderii europeni care l-au însoțit pe Zelenski la Casa Albă au discutat cu Trump și despre aderarea Ucrainei la UE, considerată o formă de garanție de securitate pentru Kiev.
De asemenea, Suedia și Estonia și-au arătat deja disponibilitatea de a ajuta la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian, operațiuni maritine, pe de o parte, și printr-o companie care să participe la eventuală operațiune de menținere a păcii, pe de altă parte.
În egală măsură, The Times titrează că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei.
România, printr-o poziție a Ministerului Apărării Naționale, a transmis că „va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj oficial cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, reiterând sprijinul ferm al Bucureștiului pentru poporul ucrainean în fața agresiunii ruse și subliniind angajamentul României în procesul de reconstrucție și integrare europeană a țării vecine.
„De Ziua Independenței Ucrainei, transmit poporului ucrainean cele mai calde felicitări și sincere urări de pace și securitate. În pofida agresiunii ruse în curs împotriva statului dumneavoastră, doresc să reafirm sprijinul României pentru lupta legitimă a Ucrainei pentru autoapărare”, a declarat șeful statului, într-un mesaj video.
Nicușor Dan a evidențiat, de asemenea, disponibilitatea României de a contribui la eforturile internaționale de reconstrucție a Ucrainei și la sprijinirea parcursului acesteia către integrarea în Uniunea Europeană.
„Vom sprijini, de asemenea, eforturile de reconstrucție a Ucrainei și parcursul său către integrarea europeană”, a subliniat el.
În același context, președintele României a adus un omagiu curajului demonstrat de armata ucraineană și de cetățenii acesteia în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului.
„Admirăm curajul și reziliența demonstrate atât de Forțele Armate ale Ucrainei, cât și de populația civilă, care apără independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării lor. Hotărârea voastră este un exemplu puternic de luptă pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic”, a afirmat Nicușor Dan.
În încheierea mesajului, șeful statului a transmis urări de speranță și încredere pentru poporul ucrainean: „În această zi specială, doresc prietenilor noștri ucraineni noi puteri și o speranță neclintită într-un viitor mai bun”.
