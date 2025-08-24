Forumul European Alpbach: România rămâne un partener activ în întărirea relației transatlantice, sprijinirea vecinilor vulnerabili și dezvoltarea industriei europene de apărare, asigură Oana Țoiu

Șefa diplomației române Oana Țoiu a prezentat sâmbătă, Forumul European Alpbach 2025, viziunea României asupra viitorului regiunii, aceasta luând parte la panelul inaugural „Europe in the World Days”, unde a subliniat că securitatea Europei trebuie să rămână o prioritate, prin „creșterea rezilienței, interoperabilității și investiții în apărare, tehnologii emergente și infrastructuri strategice”.

„Europa trebuie să fie pregătită, unită și capabilă să răspundă rapid amenințărilor. România rămâne un partener activ: consolidăm relația transatlantică, sprijinim vecinii vulnerabili și dezvoltăm industria de apărare europeană. Europa unită e mai sigură”, a declarat Oana Țoiu, potrivit unui comunicat al MAE.

Până duminică, ministrul de externe a participat la sesiunile dedicate rolului Europei în lume și a avut întrevederi bilaterale, precum și o întâlnire cu tinerii bursieri români prezenți la Alpbach.

La forum se află 4.000 de participanți din 70 de țări, iar temele centrale includ securitatea, economia și finanțele, democrația și schimbările climatice.

Oana Țoiu s-a adresat articipanților alături de Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Jan Lipavský, ministrul afacerilor externe al Cehiei, și Wolfgang Ischinger, președintele Consiliului Fundației Munich Security Conference.

Conform MAE, evenimentul oferă prilejul discutării evoluțiilor privind securitatea europeană, a rolului României în susținerea integrării europene a Republicii Moldova, Ucrainei și țărilor din Balcanii de Vest, precum și a relațiilor bilaterale cu state din regiune.

România este reprezentată la Alpbach și de tineri lideri, bursieri și reprezentanți ai mediului academic și asociativ, confirmând angajamentul țării de a susține implicarea tinerei generații în dezbaterile privind viitorul Europei și consolidarea comunității democratice europene.