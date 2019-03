Forumul Industriei Auto Europene 2019. Premierul Viorica Dăncilă: Industria auto este unul dintre pilonii pe care se bazează dezvoltarea economiei românești

Industria auto este unul dintre ”pilonii” pe care se bazează dezvoltarea economiei românești, iar sectorul auto a fost ”motorul ieșirii României din recesiune” după criza economică și în prezent este ”propulsorul creșterii și dezvoltării economice naționale”, a declarat luni premierul Viorica Dăncilă în deschiderea Forumului Industriei Auto Europene 2019.

”Europa trece prin schimbări majore, care lansează noi provocări pentru întreaga comunitate europeană – economice, sociale, politice. Este datoria noastră, a tuturor, să acţionăm rapid şi cu determinare, să fim proactivi şi implicaţi, să lucrăm împreună pentru a păstra rezilienţa economiei europene şi, implicit, a industriei auto. Ne aflăm într-unul dintre cele mai importante centre economice ale ţării, la a cărei dezvoltare sectorul auto a avut un rol determinant. Evenimentul de astăzi este organizat sub Preşedinţia rotativă a Consiliului UE la Craiova tocmai pentru a sublinia importanţa acestei industrii pentru România. După cum vedeţi, am adus astăzi cu mine un număr mare de miniştri pentru că am dorit să transmit un mesaj puternic din partea Guvernului. Am venit în mijlocul dumneavoastră pentru ca împreună să găsim noi soluţii şi programe reciproc avantajoase. Guvernul vă susţine să vă dezvoltaţi, dumneavoastră creaţi noi locuri de muncă şi generaţi creştere economică şi, implicit, o viaţă mai bună pentru români”, a precizat Dăncilă, potrivit unui comunicat al Guvernului României.

Premierul a completat că sectorul auto înseamnă nu doar în România, ci și în întreaga Europă ”produse cu valoare adăugată mare în exporturi, factor esențial pentru competitivitatea economiei”, dar înseamnă totodată, şi ”locuri de muncă stabile, un model de adaptibilitate la schimbare, o pârghie de incluziune şi perfecţionare, o viaţă mai bună pentru cetăţeni”.

”România, deţinătoarea Preşedinţiei rotative a Consiliului UE, a reuşit să avanseze lucrările pe o serie de dosare importante pentru creşterea competitivităţii, pentru dezvoltarea industriei şi, implicit, pentru sectorul auto. Vreau să mulţumesc pentru implicare Parlamentului European, Comisiei Europene şi echipei care a gestionat cu succes şi continuă să lucreze cu determinare pe teme importante pentru viitorul nostru, al tuturor. Fie că vorbim despre digitalizare, despre concluziile privind inteligenţa artificială, despre promovarea vehiculelor curate şi încurajarea achiziţionării de către autorităţile publice a autoturismelor nepoluante sau despre norme pentru sprijinirea investiţiilor adaptate la cerinţele mediului de afaceri, lucrăm atât pe plan european, cât şi pe plan naţional pentru stimularea dezvoltării domeniului auto”, a mai declarat Dăncilă.

Prim-ministrul României a punctat că în România se înregistrează de câțiva ani unul dintre cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare din UE, iar acest lucru se datorează și industriei auto, lucru ce arată că nu este o situație conjuncturală.

”Este un proces de durată şi sustenabil, rezultatul activităţii şi competitivităţii sectorului privat. În anul 2017, creşterea economică a fost de 7%, iar în 2018 – de 4,1 %, ceea ce înseamnă o medie anuală de 5,5%, cât ne propunem şi pentru acest an. Industria auto este unul dintre pilonii pe care se bazează dezvoltarea economiei româneşti, atât prin performanţele proprii, cât mai ales prin efectul de angrenare şi multiplicare economică, precum şi prin numărul mare de angajaţi. Sectorul auto a fost motorul ieşirii României din recesiune după criza economică şi este astăzi propulsorul creşterii şi dezvoltării economice naţionale”, a susţinut Viorica Dăncilă.

”De asemenea, un rol important l-a avut în privinţa comerţului exterior. În primele 11 luni ale anului trecut, ponderea exportului de autovehicule de transport rutier în total exporturi a fost de 17,4%, în timp ce importurile au reprezentat doar 10%. După creşterea constantă din ultimii ani, 2018 a fost un an extraordinar pentru industria auto. România a înregistrat o producţie record de autoturisme anul trecut, o creştere de 30% faţă de anul anterior. Este un semnal puternic de încredere pentru economia românească şi pentru mediul de afaceri. Guvernul României este ferm angajat în continuarea şi dezvoltarea politicilor şi proiectelor de susţinere a industriei şi componentelor auto, atent la tendinţele internaţionale şi preocupat să răspundă aşteptărilor acestui domeniu”, a mai spus premierul Dăncilă.

Oficialul român a mai spus că Guvernul României urmărește mai multe direcții de acțiune: stimularea cercetării-dezvoltării-inovării, investiţiile în pregătirea continuă a forţei de muncă, acordarea de sprijin prin intermediul schemelor de ajutor de stat şi încurajarea achiziţionării de autoturisme noi, nepoluante.

”Susţinerea instrumentelor de finanţare şi acordarea de facilităţi menite să stimuleze cercetarea-dezvoltarea-inovarea şi transferul tehnologic reprezintă una dintre condiţiile pentru dezvoltarea unei industrii auto moderne şi durabile. Prin Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2015-2020 finanţăm proiecte menite să contribuie la creşterea competitivităţii economiei româneşti, prin creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare. Acestea se adresează, într-o măsură covârşitoare, industriei auto, atât producătorilor de autoturisme, cât şi producătorilor de componente”, a mai spus Dăncilă.

Premierul a mai menționat și stimulentele fiscale de care beneficiază operatorii economici ce desfășoară activități de cercetare.

”Mă refer la deducerea suplimentară de 50% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi, la scutirea de la plata impozitului pe venit pentru angajaţii din sectorul cercetare-dezvoltare-inovare, dar şi scutirea de impozit pe profit pe 10 ani pentru firmele care fac cercetare, încă din anul 2017”, a explicat Dăncilă.

Premierul a precizat şi faptul că Guvernul a modificat legislaţia pentru a creşte posibilitatea de a dezvolta infrastructura de transport, inclusiv prin intermediul parteneriatului public-privat, anunţând că vor fi luate şi alte măsuri ”care să uşureze şi să grăbească acest proces”.

La evenimentul de la Craiova mai participa, printre alții, și comisarul european pentru piața internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, vicepremierul Niculae Bădălău, ministru al Economiei, viceprim-ministrul Graţiela Gavrilescu, ministru al Mediului, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, ministrul Apărării, Gabriel Leş, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea.