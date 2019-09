Fost comandant al forțelor SUA în Europa: Rusia încearcă să ridice o nouă ”cortină de fier” în Marea Neagră, între aliații NATO și țările non-NATO

Ambasadorul american Hans Klemm a vernisat joi, la Biblioteca Națională a României, expoziția “We Stand Together. Romania and the United States – 15 Years in NATO”, dedicată aniversării a 70 de ani de existență a NATO și a 15 ani de când România a devenit membru al Alianței Nord-Atlantice, informează Ambasada SUA la București într-o postare pe Facebook.

La evenimentul la care au participat prim-ministrul Viorica Dăncilă și vicepremierul Mihai Fifor, el a mulțumit României pentru contribuția la misiunile NATO din întreaga lume și pentru Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.

“România a vărsat sânge pe câmpurile de luptă din Afganistan. (…) Acum trei sau patru săptămâni, am avut trista responsabilitate de a contacta lideri ai Guvernului român, inclusiv pe premierul Dăncilă, pentru a transmite condoleanţele Ambasadei mele şi ale mele la moartea unui diplomat român şi a unui soldat român în Kabul”, a spus diplomatul, potrivit Agerpres.

El a menţionat că România este a patra ţară ca număr de militari trimişi în Afganistan.

“Acum 15 ani, România a devenit un membru foarte important al NATO, pe lângă faptul că a devenit un partener strategic de valoare pentru SUA. (…) România este unul din puţinii membri ai NATO care ating ţelul de a aloca 2% din PIB pentru Apărare. SUA sunt foarte recunoscătoare”, a mai spus Hans Klemm.

În context, premierul Viorica Dăncilă a spus că România rămâne ferm angajată promisiunii de a aloca 2% din Produsul Intern Brut pentru Apărare.

Expoziţia “Suntem împreună: România şi Statele Unite – 15 ani în NATO” este deschisă până la jumătatea lunii viitoare, la Biblioteca Naţională, şi prezintă fotografii din misiunile militarilor români în Afganistan, dar şi din exerciţii militare şi medicale comune. În cadrul expoziţiei este prezentată şi o placă pe care sunt scrise numele militarilor români care au murit în teatre de operaţii şi data la care aceştia au decedat.