Connect with us

MAREA BRITANIE

Fost ministru britanic al Apărării propune o abordare centrată pe cunoașterea agresorului pentru soluționarea războiului din Ucraina și deplânge că esticii nu au fost ascultați când atrăgeau atenția asupra pericolului rusesc

Published

3 hours ago

on

© Munich Security Conference

Fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, a sugerat care ar putea fi soluția pentru a accelera rezolvarea conflictului din Ucraina, punând accentul pe o abordare centrată pe cunoașterea agresorului.

„Cred că trebuie să ne amintim ce îl motivează pe Putin. Putin este îndrăgostit de ideea de a domina Ucraina, de a cuceri Ucraina, <<Crimeea este Rusia>>… Dacă citiți discursurile sale din 2014, el compară Crimeea cu Muntele Sfânt. Așadar, trebuie să ajutăm Ucraina să dobândească capacități pe termen lung pentru a face Crimeea neviabilă. Trebuie să sufocăm viața din Crimeea. Și cred că, dacă Putin va realiza că are ceva de pierdut, că nu este locuibilă sau că nu poate funcționa, și acel pod, avem nevoie de Taurus (n.r. rachete germane cu rază lungă de acțiune), trebuie să distrugem Podul Kerch, pentru că este o statuie a ego-ului lui Putin, și cred că, dacă vom face asta, Putin va realiza brusc că are ceva de pierdut”, a subliniat Wallace în cadrul Forumului de Securitate din Varșovia, potrivit The Guardian.

Aflat la cârma Ministerului Apării între 2019-2023, Acesta a prezentat o serie de lecții pe care le-a învățat din coordonarea răspunsului Regatului Unit la invazia rusă în Ucraina.

El spune că „prima lecție este că trebuie să privim lumea nu așa cum ne-am dori să fie, ci așa cum este”.

De asemenea, acesta a criticat reacțiile inițiale ale unor țări.

„Îmi amintesc că am fost la Mariupol când eram ministru al securității guvernului, la scurt timp după otrăvirea de la Salisbury… Îmi amintesc că, atunci când a fost vorba chiar și de ajutorul militar inițial acordat Ucrainei, a existat o țară din Europa care nu a permis nici măcar exportul de excavatoare către Ucraina – excavatoare, nu arme, nu rachete, ci excavatoare! – doar pentru că acest lucru ar fi putut fi potențial provocator pentru președintele Putin”, a amintit Wallace.

O altă provocare identificată de el este „schimbarea unei mentalități care, în opinia mea, a devenit îngrijorător de endemică în ministerele de externe din Europa, și anume aceea de a ne privi adversarii ca și cum ar fi la fel ca noi”.

„Îmi amintesc că un membru de rang înalt al unui serviciu de informații din Europa mi-a spus că Putin nu va invada, deoarece nu ar fi logic. Ei bine, nu, nu este logic din niciun punct de vedere. Ceea ce a făcut Putin este ilogic, dezastruos în interiorul țării și a ucis milioane de oameni. Dar acești oameni nu sunt întotdeauna logici”, a continuat Ben Wallace.

Fostul ministru al Apărării a pus accentul pe diferențele dintre democrații și autocrații și pe importanța acceptării realității, fără a o cosmetiza.

„Ei nu sunt ca noi. Ei nu au democrații în același mod, nu au sistemul de checks and balances pe care îl avem noi. Și noi am pierdut acea abilitate, acea abilitate profundă pe care am fi putut-o avea acum sute de ani sau 50 de ani, de a recunoaște și de a citi adversarul. De a citi atmosfera. … Așa că trebuie să trecem la etapa de a accepta că Putin nu este ceea ce credeam noi că este și apoi să facem ceva în privința asta. Și au fost mulți oameni în această țară și în estul Europei care ne-au avertizat de mulți ani, dar oamenii nu i-au ascultat”, a conchis Ben Wallace.

Ben Wallace a fost unul dintre cei mai longevivi miniștri ai Apărării din NATO, conducând securitatea națională a Regatului Unit în perioade turbulente. Sub conducerea sa, Regatul Unit a răspuns la evacuarea din Kabul și Sudan.

Pe plan internațional, Ben Wallace este considerat unul dintre principalii lideri ai răspunsului Occidentului la invazia ilegală a Rusiei în Ucraina. El a fost primul care a solicitat și a furnizat ajutor letal Ucrainei înainte de război.

Pe plan intern, a finalizat două revizuiri strategice ale apărării și a prezentat prima strategie a Regatului Unit în domeniul inteligenței artificiale pentru Ministerul Apărării. De asemenea, a reușit să obțină o finanțare suplimentară de 31 de miliarde de lire sterline pentru apărare.

Related Topics:

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MAREA BRITANIE

Șefa diplomației britanice: Regatul Unit este pregătit să acționeze la încălcările „provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO”

Published

6 days ago

on

September 24, 2025

By

© UN Photo/Manuel Elias

Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a declarat marți că Regatul Unit este „pregătit să acționeze”, după ce președintele american Donald Trump a cerut țărilor NATO să doboare avioanele ruse care pătrund în spațiul Alianței, transmite DPA, preluat de Agerpres.

Vorbind în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Cooper a condamnat Moscova pentru încălcările repetate ale spațiului aerian aliat: „În ultimele săptămâni, am asistat la încălcări provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO în Estonia, Polonia și România, acte cărora NATO se opune ferm, și vom fi pregătiți să acționăm.”

Oficialul britanic a subliniat că „securitatea Ucrainei este securitatea noastră și toți depindem de respectarea Cartei ONU”. „Acțiunile Rusiei caută să ne submineze democrația și să răspândească instabilitatea mult dincolo de frontierele Europei”, a adăugat Cooper.

Declarațiile vin la scurt timp după ce președintele Donald Trump a afirmat că Ucraina își poate recupera întreg teritoriul ocupat de Rusia, o schimbare de atitudine față de poziția anterioară, când îndemnase Kievul să accepte concesii teritoriale.

După reuniunea Consiliului Nord-Atlantic convocată la solicitarea Estoniei, NATO a avertizat că va răspunde ferm la provocările Moscovei.

„Rusia nu ar trebui să aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, se arată în declarația adoptată marți.

În ultimele zile, au avut loc mai multe incidente în regiune. Trei avioane militare ruse au intrat vineri în spațiul aerian estonian, unde au rămas timp de 12 minute, fapt negat de Moscova. Înainte de acest episod, Polonia a raportat pătrunderea a circa 20 de drone ruse, dintre care trei au fost doborâte, iar România a denunțat la rândul său o încălcare a spațiului aerian de către o dronă rusească.

Continue Reading

MAREA BRITANIE

Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României

Published

1 week ago

on

September 23, 2025

By

© MApN

Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a primit marți, 23 septembrie, vizita ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, E.S. Giles Portman, informează MApN.

Potrivit sursei citate, în cadrul întrevederii, au fost abordate subiecte de interes strategic mutual privind situația de securitate în regiunea Mării Negre, implementarea Acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării și pregătirea Reuniunii miniștrilor apărării din țări membre ale NATO, care va avea loc în luna octombrie a acestui an.

 

Pe agenda întâlnirii s-a aflat, de asemenea, subiectul referitor la sprijinul pentru Ucraina, inclusiv prin proiecte și inițiative specifice. În acest context, au fost purtate discuții privind cooperarea dintre cele două state în cadrul oferit de Coaliția pentru capabilități maritime, sub umbrela Grupului de contact pentru Ucraina (UDCG).

„Regatul Unit este unul dintre cei mai importanți parteneri și aliați ai României, Parteneriatul nostru strategic fiind esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României și pentru securitatea europeană și susținerea apărării Ucrainei”, a declarat ministrul apărării naționale.

Din perspectiva apărării colective a NATO, cei doi oficiali au apreciat cooperarea foarte bună dintre România și Regatul Unit, în contextul multiplelor provocări la adresa securității Alianței și a evoluției războiului din Ucraina. Ministrul Moșteanu a evidențiat, totodată, rolul țării noastre în consolidarea posturii de apărare și descurajare pe flancul estic al NATO.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU

Published

1 week ago

on

September 21, 2025

By

Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial, duminică, statul Palestina, cu doar o zi înainte de începerea dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU, unde soluția a două state va fi în centrul discuțiilor, transmit agențiile internaționale de presă. 

Decizia marchează o schimbare majoră de poziție pentru doi dintre aliații tradiționali ai Israelului, în contextul intensificării ofensivei israeliene în Gaza după atacul Hamas din octombrie 2023. Teritoriul palestinian asediat a fost devastat de bombardamente, confruntându-se cu pierderi masive de vieți omenești, distrugeri extinse și o criză alimentară gravă care a dus la declararea foametei în anumite zone.

Potrivit presei britanice, premierul Keir Starmer va anunța schimbarea de politică duminică, în pofida opoziției vehemente a Israelului, relatează DW. Liderul laburist afirmase încă din iulie că Marea Britanie va recunoaște Palestina dacă Israelul nu face pași concreți către o încetare a focului cu Hamas până la întrunirea ONU. „Această mișcare va contribui la un proces de pace real, într-un moment de maximă importanță pentru soluția celor două state”, declara Starmer la acea vreme.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat atunci pe liderul britanic că „răsplătește terorismul monstruos și face jocul ideologiei jihadiste”.

Și Portugalia își va anunța duminică recunoașterea oficială a statului Palestina, a confirmat Ministerul de Externe de la Lisabona. Guvernul portughez își exprimase deja în iulie intenția de a face acest pas, invocând „evoluția extrem de îngrijorătoare a conflictului, criza umanitară și amenințările repetate ale Israelului de a anexa teritorii palestiniene”, relatează BBC.

În ultimele luni, Israelul a intensificat bombardamentele asupra Gazei, în timp ce armata israeliană a avertizat că va folosi „o forță fără precedent” pentru a captura orașul Gaza.

Franța și Canada se numără, de asemenea, printre națiunile occidentale care ar urma să recunoască statul Palestina la reuniunea ONU din această săptămână, iar aproximativ zece state ar putea face anunțuri similare.

Israelul a condamnat ferm aceste inițiative și a amenințat cu anexarea Cisiordaniei în replică. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri pentru AFP că „lumea nu ar trebui să se lase intimidată de riscul de represalii din partea Israelului”.

Războiul a izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva de represalii a Israelului a provocat moartea a cel puțin 65.208 persoane în Gaza, majoritatea civili, conform datelor ministerului sănătății din enclavă, considerate fiabile de ONU.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
ROMÂNIA22 minutes ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
U.E.1 hour ago

Cehia dorește să dea un exemplu celorlalte țări UE și limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul său a rușilor cu pașapoarte diplomatice și cu vize de afaceri, invocând îngrijorări de securitate
ȘTIRI POZITIVE2 hours ago

Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția “Maria a României. Regina artistă”, găzduită de fundația Majestății Sale din Londra
ROMÂNIA2 hours ago

Directorul Executiv al FMI îi confirmă lui Ilie Bolojan că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală
POLITICĂ3 hours ago

Nicușor Dan anunță că Președinția își reduce bugetul cu 17%: Pentru mulți români vremurile sunt grele. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț
MAREA BRITANIE3 hours ago

Fost ministru britanic al Apărării propune o abordare centrată pe cunoașterea agresorului pentru soluționarea războiului din Ucraina și deplânge că esticii nu au fost ascultați când atrăgeau atenția asupra pericolului rusesc
INTERNAȚIONAL3 hours ago

Planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza este „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului, consideră Friedrich Merz
REPUBLICA MOLDOVA4 hours ago

Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII4 hours ago

Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE4 hours ago

BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru

ROMÂNIA22 minutes ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI4 days ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
U.E.4 days ago

Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
SUA6 days ago

Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
PARLAMENTUL EUROPEAN2 weeks ago

Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI3 weeks ago

Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI3 weeks ago

„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace

Trending