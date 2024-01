Fost șef al CIA: Dacă Rusia câștigă în Ucraina, Putin nu se va opri. Moldova va fi următoare luată la țintă sau poate unul dintre statele baltice

Ministrul japonez de externe Yoko Kamikawa a promis duminică Ucrainei, în cursul unei vizite la Kiev, prima din acest an, sprijin pentru a continua să se apere în fața agresiunii ruse, anunță DPA, citat de Agerpres.

”I-am urat bun-venit ministrului japonez de externe Kamikawa_Yoko la Kiev. Prima sa călătorie în străinătate și primul nostru vizitator străin în 2024. În ciuda amenințării rachetelor balistice rusești, am purtat discuții fructuoase privind dezvoltarea în continuare a Ucrainei și a Parteneriatului global special al Japoniei”, a spus pe platforma X, fostă Twitter, ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba.

I welcomed Japanese Foreign Minister @Kamikawa_Yoko in Kyiv.

Her first foreign trip and our first foreign visitor in 2024.

Despite the threat of Russian ballistic missiles, we held fruitful talks on further developing Ukraine and Japan’s Special Global Partnership. pic.twitter.com/ldm2huxRHN

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 7, 2024