Fosta primă doamnă a SUA Michelle Obama va fi inclusă în National Women’s Hall of Fame alături de alte 8 personalități feminine remarcabile

Fosta prima doamnă a Americii Michelle Obama va fi inclusă în National Women’s Hall of Fame, împreună cu alte opt femei, inclusiv fostul CEO PepsiCo Indra Nooyi, starul din din lumea fotbalului Mia Hamm și matematiciana NASA Katherine Johnson, care a decedat în 2020, relatează Reuters, preluat de Agerpres.



„Michelle Obama s-a evidențiat drept una dintre cele mai influente și emblematice femei ale secolului 21″, precizează site-ul web al National Women’s Hall of Fame.

Membrele din 2021 ale National Women’s Hall of Fame vor fi oficializate pe 2 octombrie, în cadrul ceremoniei bienale de includere în organizație.

Printre celelalte opt femei se numără autoarea Octvia Butler, care a murit în 2006, Rebecca Halstead, care a avut o carieră de aproape trei decenii în armată, poetul Joy Hojo, artista Judy Chicago și activista Emily Howland, care a murit în 1929 și i-a învățat pe foștii sclavi de culoare din așezările de refugiați să scrie și să citească în timpul Războiului Civil American.

The National Women’s Hall of Fame, cu sediul în Seneca Falls, New York, se descrie ca fiind cea mai veche organizație din Statele Unite, dedicată onorării si celebrării realizarilor distinselor femei americane.