Fosta șefă a diplomației UE, reținută în cadrul unei anchete a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă în formarea diplomaților

O amplă anchetă a Parchetului European (EPPO) privind o posibilă fraudă în cadrul unui program de formare finanțat de UE pentru diplomați europeni a dus marți, 2 decembrie, la reținerea fostei șefe a diplomației europene Federica Mogherini, precum și la percheziții în Belgia, inclusiv la sediile Colegiului Europei (College of Europe, en., n.r) din Bruges și ale Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles. În total, trei suspecți au fost reținuți.

Potrivit EPPO, perchezițiile au fost realizate de Poliția Federală Belgiană (FGP West-Vlaanderen), la cererea procurorilor europeni și cu aprobarea judecătorului de instrucție din Flandra de Vest. Descinderile au vizat mai multe clădiri ale Colegiului Europei, birourile SEAE și locuințele persoanelor investigate. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), unde au fost raportate inițial suspiciunile.

Surse apropiate anchetei confirmă că, alături de Mogherini, a fost reținut și directorul adjunct al Colegiului Europei, precum și Stefano Sannino, înalt oficial european și fost secretar general al SEAE între 2021 și 2024, relatează Le Monde.

Ancheta vizează atribuirea proiectului pentru Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program de formare de nouă luni pentru diplomați juniori, finanțat de UE. Contractul a fost acordat Colegiului Europei în perioada 2021–2022, în urma unei proceduri de achiziție publice organizate de SEAE.

EPPO anunță că există „suspiciuni puternice” că, în timpul acestei proceduri, ar fi fost încălcat articolul 169 din Regulamentul Financiar, care garantează concurența loială. Procurorii suspectează că informații confidențiale privind criteriile de selecție ar fi fost comunicate în avans Colegiului Europei sau reprezentanților acestuia, oferindu-le un avantaj înainte de publicarea oficială a anunțului de licitație.

Parchetul European precizează că, înaintea perchezițiilor, a solicitat și obținut ridicarea imunității pentru mai mulți suspecți. Faptele investigate ar putea constitui:

fraudă în achiziții publice,

corupție,

conflict de interese,

încălcarea secretului profesional.

„Ancheta este în desfășurare pentru a clarifica faptele și a evalua dacă au fost comise infracțiuni”, a transmis EPPO într-un comunicat.

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor belgiene.

Comisia Europeană a confirmat prezența poliției belgiene în clădirile SEAE: „Poliția a fost astăzi în clădirile SEAE, în cadrul unei investigații privind activități din mandatul anterior”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anitta Hipper, potrivit Le Monde.

Actuala Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a preluat mandatul în urmă cu un an de la succesorul Mogherini, Josep Borrell.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. Ancheta este susținută și de judecătorul de instrucție din districtul Ypres, Belgia.