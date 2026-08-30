Fostul cancelar Angela Merkel îi îndeamnă pe germani „să lupte cu adevărat pentru această democrație”

Fostul cancelar German Angela Merkel a lansat un apel la adresa cetățenilor să apere democrație, în contextul în care, peste o săptămână, landul Saxonia – Anhalt trece prin alegeri, informează DPA, citat de Agerpres.

„Cred că acum, încă o dată – lucru pe care nu a trebuit să-l facem de multe decenii -, trebuie să luptăm cu adevărat pentru această democrație, pur și simplu să o apărăm, să fim puțin curajoși, să ne ținem de cuvânt și să spunem că acesta este un mod minunat de a trăi”, a declarat Merkel sâmbătă la un eveniment organizat la Berlin.

Fostul cancelar german a atras atenția că Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune de extremă dreapta, a reușit să câștige popularitate în landurile din fostă Germania de Est, dar și în fostă Germania de vEST.

”A ajuns un fenomen pangerman”, a spus Merkel.

Landul Saxonia-Anhalt urmează să își aleagă pe 6 septembrie un nou parlament regional. AfD se află mult în frunte în sondaje.

Anul acesta sunt programate cinci alegeri regionale, inclusiv două în est, după ce partidul a reușit să înregistreze câștiguri în alegerile din landurile Baden-Wurttemberg și Renania-Palatinat.

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AfD este în prezent cel mai mare partid de opoziție din Bundestag. Formațiunea de extremă dreaptă a avut succes prezentându-se ca singura forță cu adevărat anti-imigrație din Germania, combinând acest mesaj cu o retorică anti-război, sceptică față de sprijinul continuu al Berlinului pentru Ucraina și față de eforturile de transformare a Bundeswehr-ului în cea mai puternică armată a Europei.