Fostul eurodeputat Emilian Pavel salută decizia Franței de a impozita companiile digitale care nu au sediul în această țară: Mă bucur că munca depusă este pusă în practică

Fostul eurodeputat Emilian Pavel a salutat duminică, într-o postare pe Facebook, decizia Franței de a pune în practică recomandările Parlamentului European și ale Comisiei Europene cu privire la impozitarea companiilor din domeniul digital care nu au sediul pe teritoriul Franței.

”In 11 iulie, Franta a pus in practica recomandarile Parlamentului European si ale Comisiei Europene cu privire la impozitarea companiilor care ofera servicii digitale, dar care nu au sediu pe teritoriul Frantei! Ma bucur sa vad ca munca depusa in comisiile PANA si TAX3 este pusa in practica!”, a scris Pavel, pe pagina sa de Facebook.

În 2018, Comisia Europeană a propus o directivă europeană de stabilire a normelor privind impozitarea societăților cu o prezență digitală semnificativă. De asemenea, executivul european a propus și o directivă privind sistemul comun al impozitului pe servicii digitale aplicat asupra veniturilor rezultate din prestarea anumitor servicii digitale.

Astfel, la 11 iulie, în Franța, a fost adoptată o lege care permite autorităților fiscale să perceapă 3% din veniturile marilor companii de internet care fac profit în Franța, cel puțin 750 de milioane de euro în lume și 25 de milioane de euro în Franța.

Membru al PSD, Emilian Pavel a fost eurodeputat în mandatul 2014-2019, perioadă în care a activat în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și a fost membru al Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale din Parlamentul European.