Fostul ministru al fondurilor europene îl asigură pe succesorul său: MFE are acoperit, cu plăți și declarații de cheltuieli, riscul de dezangajare a fondurilor europene

Securitatea naţională trebuie garantată cu orice preţ, ea nefiind negociabilă și neavând culoare politică a declarat, marţi, preşedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de preluare a mandatului de către noul ministru al Apărării, Nicolae Ciucă, fost șef al Statului Major al Apărării.

“Ministerul Apărării Naționale și dumneavoastră toți aveți o sarcină specială, o sarcină foarte grea, pe care împreună trebuie să o îndeplinim cu excelență: securitatea națională trebuie garantată cu orice preț și repet, cu orice preț. Știți foarte bine, noi, toți împreună, dumneavoastră, cu conducerea ministerului, cu guvernul și cu mine, trebuie să garantăm românilor securitatea națională. Securitatea națională nu este negociabilă și securitatea națională nu are culoare politică“, a spus Iohannis, conform alocuțiunii sale transmisă de Administrația Prezidențiale.



El s-a referit la pactul naţional pentru alocarea a 2% din PIB pentru Apărare.

“În acest sens, am abordat tematica încă de la începutul mandatului meu, când, spre surprinderea multor politicieni, i-am invitat să încheiem un pact naţional pentru securitatea naţională, pact naţional care prevedea şi prevede în continuare alocarea a 2% din PIB pentru apărarea României. Şi s-a realizat acest lucru. În CSAT am discutat şi am hotărât care vor fi programele de achiziţii, care vor fi programele de instruire şi care va fi abordarea strategică a României pentru a garanta acest obiectiv vital pentru România – securitatea naţională. În acest sens, domnule ministru, ştiţi foarte bine care sunt priorităţile României în domeniul pe care îl veţi gestiona. Am toată convingerea că vă veţi implica pentru continuarea tuturor programelor de înzestrare, de instruire şi de colaborare cu aliaţii pentru a atinge toate obiectivele propuse”, a transmis Iohannis.

Klaus Iohannis i-a solicitat premierului Ludovic Orban întreg sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor noului ministru al Apărării.

“Domnule prim-ministru, vă felicit pentru preluarea guvernării şi pot să vă spun că acum cu toţii ne simţim mai bine cu o guvernare deschisă pentru rezolvarea adevăratelor probleme ale României. Domnule ministru Ciucă, vă felicit pentru preluarea mandatului. Sunteţi cel mai bun cunoscător al problemelor din minister şi legate de securitatea naţională. Mulţumesc, domnule prim-ministru, că aţi cooptat un adevărat specialist, un profesionist, în echipa dumneavoastră guvernamentală”, a spus Iohannis, care i-a mulţumit şi fostului ministrului Gabriel Leş pentru munca depusă în mandatul său.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a afirmat că va respecta alocarea a 2% din PIB pentru Apărare şi îl va sprijini pe noul ministru pentru asigurarea securităţii naţionale.

“În calitate de premier am ţinut să particip pentru a garanta din partea Guvernului susţinerea domnului general Nicolae Ciucă în atingerea obiectivelor Ministerului Apărării, pentru a garanta că ne vom respecta alocarea a 2% din PIB pentru cheltuielile de înzestrare, de apărare şi pentru a garanta sprijinul cu tot ce este necesar pentru a contribui şi noi la programul de înzestrare prin capacităţile din industria de apărare şi de susţinere a tuturor eforturile pe care le va face domnul ministru şi echipa de conducere a ministerului pentru a garanta securitatea României”, a arătat şeful Executivului.

Noul ministru al Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a preluat mandatul de la predecesorul său, Gabriel Leş. În cadrul ceremoniei, Brigada 30 Gardă ”Mihai Viteazul” a prezentat onorul.

Nicolae Ciucă a deţinut funcţia de şef al Statului Major al Apărării. În 28 octombrie, după nominalizarea acestuia la Ministerul Apărării Naţionale, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind trecerea lui Ciucă în rezervă.