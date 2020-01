Fostul premier britanic David Cameron, omul care a declanșat Brexitul: Este o zi foarte mare pentru țara noastră. Putem face un succes din alegerea pe care o facem

Liderii celor mai importante instituții ale Uniunii Europene au afișat vineri un mesaj de unitate și de orientare de către viitor, într-o declarație comună pe care Ursula von der Leyen, președinele Comisiei Europene, Charles Michel, președintele Consiliului European, și David Sassoli, președintele Parlamentului European, au susținut-o în ajunul Brexit-ului, care se produce la miezul nopții.

Ziua Brexit de la Londra a fost dublată vineri de ziua orientată către viitorul Europei la Bruxelles, după ce în cursul dimineții cei trei lideri menționați au scris un editorial comun în mai multe publicații europene, în care s-au angajat să lucreze din greu pentru a construi un nou parteneriat între UE și Regatul Unit.

În declarația susținută la Bruxelles, Ursula von der Leyen a precizat că ”forța noastră nu rezidă într-o splendidă izolare, ci în uniunea noastră unică“, citându-l pe Jean Monnet, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene. ”Nu sunt optimistă, nu sunt pesimistă, sunt hotărâtă”.

Sintagma de ”splendidă izolare” utilizată de von der Leyen este cunoscută în istoria relațiilor internaționale drept o practică a diplomației britanice înspre sfârșitul secolului al XIX-lea și marcată de ieșirea Marii Britanii din concertul de putere european construit prin Congresul de la Viena din 1815.

În completare, șefa Comisiei Europene a mai spus că ”provocările cu care Europa se confruntă și oportunitățile pe care le poate nu s-a schimbat din cauza Brexit-ului”.

Între provocările și prioritățile pentru viitor enumerate de von der Leyen se află schimbările climatice, revoluția digitală, gestionarea problemei migrației și construirea de parteneriate puternice la nivel global.

În ce-l privește, președintele Consiliului European Charles Michel a spus că ”nu este niciodată un moment fericit atunci când pleacă”.

”Deschidem, însă, un nou capitol. Ne vom dedica energia în construirea unei Uniunii Europene mai puternice și mai ambițioase. Cu 27 de democrații puternice, valori puternice, libertăți, 22 de milioane de afaceri și cea mai mare piață unică”, a spus Michel.

It’s never a happy moment when someone leaves but we are opening a new chapter. We will devote all our energy to building a stronger, more ambitious #EU . With 27 strong democracies, strong values, freedoms, 22 million businesses, and the biggest single market. #FutureofEurope pic.twitter.com/qEZRkLSgfj

De partea sa, președintele Parlamentului European David Sassoli a spus că Uniunea se află ”într-un nou punct de plecare”.

”Nu trebuie să uităm cât de puternici suntem atunci când acționăm împreună”, a spus și Sassoli.

We stand at a new departure for Europe. We should not forget how much stronger we are when we act together. Follow my statement with Presidents @vonderleyen and @eucopresident on the future of our Union https://t.co/x6g59MJpOf

— David Sassoli (@EP_President) January 31, 2020