Fostul premier italian Enrico Letta va efectua săptămâna viitoare o vizită la București pentru a prezenta un raport dedicat competitivității României, un avertisment principal fiind acela că economia țării riscă să rămână necompetitivă dacă vor continua „politicile trecutului”.

Creșterea economică a României, chiar dacă spectaculoasă în perioada 2000-2025, când PIB per capita s-a triplat de la 26% la 78% din media europeană în mai puțin de o generație, are o fundație slabă, cu probleme structurale pe parte de productivitate și reziliență, care o împiedică să fie competitivă și pot duce și la scenarii de stagnare sau chiar involuție, dacă nu sunt abordate integrat, într-o strategie multianuală pentru competitivitate, atenționează raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea lui Enrico Letta, directorul organizației și fost prim-ministru al Italiei, și HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

Raportul Letta privind competitivitatea României va fi prezentat la București, în premieră, la sediul BNR, marți, 24 noiembrie, în cadrul unei dezbateri la care vor participa atât Enrico Letta, cât și doi dintre coautorii raportului, Andreas Eisl (Institutul Jacques Delors) și Adela Cristea (HorizonX). Evenimentul este organizat de DDD Foundation și marchează lansarea publică a acesteia.

În perioada 2000-2025, România a reușit cea mai rapidă rată de convergență economică cu Uniunea Europeană dintre toate țările care au aderat la UE începând cu 2004, trecând din categoria de țară cu venituri mici și medii, la cea de țară cu venituri ridicate. Creșterea s-a bazat cu precădere pe modelul costului competitiv, investițiile străine directe, integrarea în rețelele de producție europene, transferurile din Uniunea Europeană, creșterea producției pentru export și sectorul IT.

Cu toate acestea, “sursele de creștere economică ale țării au devenit tot mai epuizate”, subliniază raportul, care analizează evoluțiile pe 9 dimensiuni ale competitivității: politici macroeconomice și bugetare; piețe financiare; capacitatea statului și guvernanța; cercetare, dezvoltare și inovație; digitalizare și adoptarea IA; educație și capital uman; demografie și piața muncii; energie, infrastructură și sustenabilitate; și sectoare economice cheie și lanțuri de valoare.

“Creșterea costurilor cu forța de muncă, presiunea demografică, capacitatea slabă de inovare, și limitările instituționale persistente necesită o tranziție spre un model de competitivitate bazat mai mult pe pe inovare. (…) În următoarea decadă, prosperitatea României nu poate fi asigurată de continuarea politicilor trecutului”, deoarece acestea nu transformă avantajele semnificative pe care le are țara – locație strategică, resurse energetice substanțiale, conectivitate digitală, capabilități industriale și calificare înaltă în anumite domenii – într-o capacitate largă de productivitate, subliniază Raportul pentru competitivitatea României.

Raportul a fost construit pe baza datelor statistice, a 200 de rapoarte de analiză și a interviurilor anonimizate cu 47 de actori cheie și experți.

Amintim că Enrico Letta a prezentat în luna aprilie 2024 un raport consacrat viitorului pieței unice. Documentul de 147 de pagini s-a aflat pe masa celor 27 de lideri europeni pentru a-i inspira în pregătirea viitoarei agende strategice a UE 2024-2029, adoptată în iunie 2024. Raportul Letta propune, între altele, reguli pentru unificarea și integrarea industriilor telecomunicațiilor, a energiei și a piețelor financiare, un nou cod european pentru întreprinderi, cu o foaie de parcurs pentru realizarea de progrese în fiecare sector până în 2029, și cea de-a 5-a libertate a pieței unice, consacrată inovării. Ca urmare a acelui raport, țările UE au solicitat Comisiei Europene o nouă strategie cuprinzătoare pentru piața unică, subliniind că piața unică este încă fragmentată, iar marii actori își impun propriile reguli.