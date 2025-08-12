POLITICĂ
Fostul premier Marcel Ciolacu propune Guvernului măsuri urgente după ce inflația “a explodat” la 7,8%: Eu am lăsat inflația pe un palier de 5%
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat marți că inflația “a explodat” la 7,8%, adică România s-a întors în urmă cu doi ani, iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.
“Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10,3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie. Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie”, a scris Ciolacu pe Facebook.
El a adăugat că încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august.
“De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri: aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat, asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții, dialog cu ANRE și companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei. Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic”, a conchis acesta.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, “probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară, informează Agerpres.
Inflația va forma o “cocoașă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, marți, în cadrul unei conferințe de presă.
Conform acestor date, liberalizarea pieței energiei electrice la 1 iulie 2025 va avea un impact de 2 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației IPC. Majorarea cotelor de TVA va avea un impact de 1,6 puncte procentuale, iar majorarea accizelor de 0,4 puncte procentuale.
POLITICĂ
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României
Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin autostrăzile A7 și A8, rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României, a transmis luni vicepreședintele Senatului, senatorul liberal Lucian Rusu.
„Moldova are nevoie de autostrăzi, nu de blocaje! Declarațiile alarmiste ale unor colegi aflați la guvernare și care conduc Ministerul Transporturilor nu ajută pe nimeni. Ele nu fac decât să inducă un sentiment de nesiguranță și de impredictibilitate în rândul constructorilor de autostrăzi din România. A7 și A8 sunt proiecte vitale pentru conectarea Moldovei la Europa, nu pioni în meciuri politice”, a scris Lucian Rusu, pe Facebook.
Lucian Rusu a declarat că realizarea legăturii Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin A7 și A8, rămâne o prioritate strategică atât pentru Guvernul României, cât și pentru el, în calitate de parlamentar al acestei regiuni.
„Premierul Ilie Bolojan a confirmat că investițiile în autostrăzi și modernizarea căilor ferate rămân în topul priorităților guvernului, cu o abordare responsabilă: proiecte prioritizate, finanțare asigurată și șantiere active”, a adăugat vicepreședintele Senatului.
El a reamintit că actualul guvern a reușit să renegocieze întregul program PNRR și să păstreze finanțarea pentru A7, transferând proiectul de la categoria împrumuturi la granturi, adică pe componenta de fonduri nerambursabile.
„Mai precis, este vorba despre 2,15 miliarde de euro, fonduri nerambursabile noi, obținute pentru cinci loturi din A7: trei între Focșani – Bacău și două între Bacău – Pașcani. Aceste fonduri europene nerambursabile din PNRR pentru A7 reprezintă o garanție atât pentru constructori, cât și pentru cetățeni, că lucrările vor continua și vor fi finalizate, pierderea lor însemnând o lovitură directă pentru regiunea Moldovei și pentru Iași”, a detaliat Lucian Rusu.
De asemenea, Lucian Rusu a precizat că același guvern a anunțat continuarea construcției A8 și intenția de a propune finanțarea acesteia prin noul mecanism european de finanțare pentru securitate, SAFE.
„Astăzi, întreaga regiune nu are nevoie de dispute sterile, ci de termene respectate și rezultate concrete. A7 și A8 trebuie realizate etapă cu etapă, kilometru cu kilometru, până la finalizare”, a conchis vicepreședintele Senatului.
POLITICĂ
Idealizarea comunismului de către români, efectul dezamăgirii față de clasa politică și al corupției, consideră Nicușor Dan: Nostalgia devine o reacție firească, dar România nu poate construi un viitor solid privind înapoi cu iluzii
Președintele Nicușor Dan s-a declarat “îngrijorat profund” de rezultatele studiului prezentat marți de INSCOP și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc – IICCMER, care relevă că două treimi dintre români îl consideră pe Nicolae Ceaușescu un lider bun.
“În opinia mea, principalul motiv pentru care tot mai mulți români idealizează comunismul este dezamăgirea profundă față de clasa politică din ultimele trei decenii. Corupția, lipsa de transparență, promisiunile nerespectate și sentimentul de nedreptate au slăbit încrederea oamenilor în prezent și în viitor. Când speranțele sunt înșelate ani la rând, nostalgia devine o reacție firească, chiar dacă se bazează pe o imagine distorsionată a trecutului”, a scris șeful statului, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit președintelui, “această imagine falsă despre perioada comunistă este întreținută și de campanii de dezinformare, care încearcă să submineze valorile democratice și să ofere un trecut împachetat frumos, în timp ce ascund adevărul despre represiune, frică, foamete și lipsa de libertate”.
“Faptul că două treimi dintre români îl consideră pe Nicolae Ceaușescu un lider bun arată cât de fragilă este memoria noastră colectivă și cât de ușor pot fi manipulate percepțiile atunci când statul nu investește suficient în educație istorică, civică și în comunicarea onestă cu cetățenii. Pentru a păstra democrația vie și relevantă, trebuie să combatem ferm dezinformarea, să redăm oamenilor încrederea prin politici publice corecte și să construim o societate în care dreptatea, echitatea și dezvoltarea reală să fie resimțite de toți cetățenii. România nu poate construi un viitor solid privind înapoi cu iluzii. Avem datoria de a învăța din trecut, nu de a-l reînvia”, a punctat președintele Nicușor Dan.
Citiți și Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
La peste 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 împotriva regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu și la aproape două decenii de la condamnarea oficială, în Parlament, a acestui regim ca fiind „ilegitim și criminal”, majoritatea românilor se poziționează favorabil și cu o notă nostalgică la perioada comunistă. Această constatare o arată cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research la comanda Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și prezentat în integralitate marți. Peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun” pentru România, iar aproape 67% îl evaluează pozitiv pe Nicolae Ceaușescu, în ciuda represiunii și abuzurilor din acea perioadă și a faptului că 1.116 de compatrioți au plătit cu viața la revoluția care a declanșat căderea regimului ceaușist.
Percepțiile favorabile nu se limitează la o evaluare generală: 48% dintre români cred că nivelul de trai era mai bun înainte de 1989, iar aproape 59% apreciază că instituțiile statului erau mai eficiente în comunism decât în prezent, 65% consideră că în perioada dinainte de 1989 era mai multă corupție în România, . De asemenea, 77% sunt de părere că România era o țară mai bogată înainte de 1989, iar 68% spun că se producea mai mult.
Studiul, intitulat „Percepția populației cu privire la regimul comunist. Reperele nostalgiei”, reflectă atât o memorie colectivă influențată de experiențe personale sau transmise în familie, cât și o disociere între libertățile politice – unde comunismul este în mod majoritar condamnat – și dimensiunile socio-economice, unde trecutul apare într-o lumină adesea idealizată.
Lansarea sondajului a avut loc marți la sala Transilvania din cadrul Palatului Victoria Sondajul de opinie, realizat în perioada 25 iunie – 3 iulie 2025, oferă o radiografie la zi a felului în care românii se raportează la perioada comunistă, aducând în prim-plan elementele de memorie colectivă care alimentează nostalgia față de fostul regim.
Datele au fost culese în perioada 25 iunie – 3 iulie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.
POLITICĂ
PSD solicită o poziție unitară a României pentru apărarea agriculturii naționale în negocierile privind viitorul buget al UE
Partidul Social Democrat face apel la toate forțele politice să apere interesul național și agricultura românească, în contextul proiectului Comisiei Europene privind bugetul UE pentru 2028–2034, se arată într-un comunicat de presă, remis CaleaEuropeană.ro.
PSD consideră că adoptarea în forma actuală a viitorului buget al Uniunii Europene ar afecta substanțial agricultura românească, iar gravitatea situației nu lasă loc de dispute politice interne pe acest subiect
„România trebuie să își stabilească o poziție unitară și fermă, care să fie apărată cu demnitate de toți reprezentanții țării noastre la nivel european, indiferent de instituțiile în care activează și indiferent de orientarea sau apartenența lor politică. Astfel, se impune o dezbatere constructivă între toate forțele politice, în coordonarea președintelui României care are un rol esențial la votul final din Consiliul European pentru aprobarea viitorului buget al Uniunii”, se arată în comunicat.
Potrivit Partidului Social Democrat, principalele prevederi la care România trebuie să se opună la viitoarele negocieri sunt următoarele:
- Constituirea unui fond comun pentru asigurarea finanțării politicilor UE, inclusiv pentru agricultură, cu o condiționare a acordării fondurilor de îndeplinirea anumitor jaloane.
„O astfel de abordare ar crea o incertitudine majoră asupra finanțării agriculturii din România. Fermierii ar putea pierde fonduri semnificative din motive pur birocratice sau din cauza neîndeplinirii unor jaloane din alte sectoare de activitate. Politica agricolă comună trebuie finanțată separat! Hrana și securitatea alimentară nu pot fi condiționate! De altfel, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a purtat deja discuții cu omologii săi din mai multe state europene, majoritatea respingând această abordare din proiectul viitorul buget”, precizează PSD.
- Plafonarea subvenției pe beneficiar, indiferent de suprafața lucrată
„O astfel de prevedere ar reduce fondurile europene disponibile pentru fermierii noștri și ar determina o divizare artificială și ineficientă a suprafețelor agricole. România s-a opus de fiecare dată când s-a mai încercat o astfel de plafonare!” .
- Creșterea procentului de cofinanțare de la 15% la 30%.
„O astfel de modificare ar pune presiune pe bugetul național din care ar trebui asigurată cofinanțarea proiectelor din agricultură și ar reduce semnificativ accesul fermierilor români la fondurile europene”, detaliază PSD.
Citiți și „Un buget pentru o nouă epocă”: Comisia Europeană propune un buget de 2.000 miliarde de euro pentru 2028–2034 cu trei piloni – coeziune și agricultură comasate în planuri naționale și regionale, competitivitate și Europa globală
Comisia Europeană a adoptat miercuri propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, „un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Ursula von der Leyen a prezentat propunerea mult așteptată pentru noul buget al Uniunii Europene în ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de bugetul de 1.210 miliarde de euro aprobat de liderii europeni în vara anului 2020, de la 1,1% din PIB la 1,26% din PIB.
Propunerea de buget structurat pe trei piloni, adoptată după lungi negocieri în interiorul Colegiului comisarilor europeni, a fost prezentată mai întâi de comisarul european pentru buget Piotr Serafin în Comisia pentru bugete a Parlamentului European. Deși acest gest a reprezentat un semnal de deschidere față de eurodeputați, propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici membrii legislativului european care transmit că bugetul pe termen lung propus de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea politicii de coeziune cu politica agricolă comună. Bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană, reprezintă „o înghețare a investițiilor”, au avertizat eurodeputații, criticând introducerea agriculturii și coeziunii în „megafonduri-umbrelă”.
