Fostul premier Marcel Ciolacu propune Guvernului măsuri urgente după ce inflația “a explodat” la 7,8%: Eu am lăsat inflația pe un palier de 5%

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat marți că inflația “a explodat” la 7,8%, adică România s-a întors în urmă cu doi ani, iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.

“Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10,3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie. Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie”, a scris Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august.

“De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri: aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat, asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții, dialog cu ANRE și companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei. Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic”, a conchis acesta.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, “probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară, informează Agerpres.

Inflația va forma o “cocoașă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, marți, în cadrul unei conferințe de presă.

Conform acestor date, liberalizarea pieței energiei electrice la 1 iulie 2025 va avea un impact de 2 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației IPC. Majorarea cotelor de TVA va avea un impact de 1,6 puncte procentuale, iar majorarea accizelor de 0,4 puncte procentuale.