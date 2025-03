Fostul președinte al CE, Jean-Claude Juncker, propune finanțarea apărării europene prin obligațiuni comune: Europa trebuie să devină urgent mai independentă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis sâmbătă o serie de mesaje de mulțumire susținătorilor săi europeni, inclusiv președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, după altercația din Biroul Oval cu omologul său american Donald Trump.

Contul de pe platforma X al lui Zelenski conținea vineri seară și sâmbătă peste 30 de fraze de tipul “Vă mulțumesc pentru sprijin”, ca răspuns la mesajele de sprijin din partea liderilor europeni.

Același mesaj i l-a adresat Zelenski și lui Ilie Bolojan, distribuind astfel mesajul transmis vineri seară de președintele interimar al României, tot pe X.

Thank you for your support. https://t.co/enDojhlWgK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

“Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei. Trebuie să fim uniți pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate și pace”, a scris Bolojan pe Facebook și X.

În pofida altercației din Biroul Oval, liderul ucrainean a mulțumit și Statelor Unite pentru “sprijinul lor” și “această vizită”, precum și președintelui Donald Trump, Congresului și poporului american.

“Ucraina are nevoie de o pace justă și de durată și lucrăm exact pentru asta”, a continuat Zelenski pe X.

Majoritatea liderilor europeni, cu excepția premierului maghiar Viktor Orban, s-au raliat vineri în apărarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski după confruntarea verbală aprinsă din Biroul Oval cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance, care au transformat întâlnirea de la Casa Albă pentru semnarea unui acord privind mineralele într-un veritabil fiasco.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au salutat “demnitatea” lui Zelenski, care a “onorat curajul poporului ucrainean”.

“Fiți puternici, fiți curajoși, fiți neînfricați. Nu sunteți niciodată singur, dragă președinte Zelenski. Vom continua să lucrăm cu dumneavoastră pentru o pace justă și durabilă”, a scris von der Leyen, Costa și Metsola, într-o declarație comună.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless. You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — António Costa (@eucopresident) February 28, 2025

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Roberta Metsola (@EP_President) February 28, 2025

La rândul ei, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a promis vineri că va fi alături de Kiev și a pus sub semnul întrebării leadership-ul american în Occident după altercația aprinsă dintre președinții Trump și Zelenski: “Astăzi, a devenit clar că lumea liberă are nevoie de un nou lider. Depinde de noi, europenii, să acceptăm această provocare”.

“Ucraina este Europa! Suntem alături de Ucraina. Ne vom intensifica sprijinul pentru Ucraina, astfel încât aceasta să poată continua să lupte împotriva agresorului”, a mai spus Kallas.

We stand by Ukraine. We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor. Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2025

În ceea ce s-ar putea dovedi a fi un punct de cotitură semnificativ în alianța occidentală postbelică dintre Europa și Statele Unite, europenii au ripostat la alinierea tot mai accentuată a Washingtonului cu Rusia și la intimidarea lui Zelenski de către Trump.

“Există un agresor, care este Rusia, și un popor care a suferit o agresiune, care este Ucraina”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, ripostând la încercările lui Trump de a trata cele două părți în mod egal.

“Trebuie să îi respectați pe cei care luptă de la început pentru că luptă pentru demnitatea lor, pentru independența lor, pentru copiii lor și pentru securitatea Europei”, a subliniat acesta.

There is an aggressor: Russia. There is a victim: Ukraine. We were right to help Ukraine and sanction Russia three years ago—and to keep doing so. By “we,” I mean the Americans, the Europeans, the Canadians, the Japanese, and many others. Thank you to… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2025

Macron a remarcat, de asemenea, că SUA nu a fost singura țară care a susținut Kievul, subliniind că acesta a fost sprijinit și de țări europene, Canada și Japonia.

În Biroul Oval, Trump i-a spus lui Zelenski că refuzul său de a ceda în fața Rusiei la masa negocierilor este un “joc de noroc cu al Treilea Război Mondial”.

Mai târziu, Macron a declarat la televiziunea portugheză: “Dacă cineva joacă Al Treilea Război Mondial, numele său este Vladimir Putin”.

Aproape sigurul viitor cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, a adoptat un ton similar, adresând un mesaj “Dragului Volodimir”, în care promitea să fie alături de Ucraina “în vremuri bune și în vremuri grele”.

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 28, 2025

Premierul polonez, Donald Tusk, a cărui țară asigură președinția Consiliului UE, i-a asigurat vineri pe președintele ucrainean și pe compatrioții acestuia că “nu sunt singuri”, într-un mesaj publicat la scurt timp după cearta istorică dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.

“Dragă Volodimir Zelenski, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri”, a scris Donald Tusk pe rețeaua de socializare X la câteva minute după ce președintele Zelenski a părăsit Casa Albă.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

“Ucraina, Spania este cu tine”, a scris vineri seara pe platforma X prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, după altercația de la Casa Albă dintre Trump și Zelenski.

Ucrania, España está contigo. Ukraine, Spain stands with you. Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat, vineri seară, la tensiunile dintre președintele american și cel ucrainean.

“Adevărul este simplu. Rusia a invadat Ucraina. Rusia este agresorul. Ucraina își apără libertatea și pe a noastră. Suntem alături de Ucraina”, a afirmat Maia Sandu.

The truth is simple. Russia invaded Ukraine. Russia is the aggressor. Ukraine defends its freedom—and ours. We stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 28, 2025

Reacția prim-ministrului Danemarcei, Mette Frederiksen, a cuprins un emoticon în formă de inimioară și a fost însoțită de o poză sugestivă alături de Volodimir Zelenski.

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, s-a alăturat vineri liderilor europeni care au reacționat la întâlnirea eșuată între președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, făcând un apel la unitate în lupta pentru valori, libertate și pace.

“Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei. Trebuie să fim uniți pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate și pace”, a scris Bolojan, pe X.

The security of Ukraine is crucial for the security of Europe. We all need to stand together to fight for our values, freedom, and peace. — Ilie Bolojan (@Bolojan) February 28, 2025

Republica Cehă, Spania, Letonia și Lituania au trimis mesaje similare de susținere, în timp ce prim-ministrul italian Giorgia Meloni a cerut vineri seara convocarea “fără întârziere” a unui “summit” între Statele Unite, Europa și aliații lor cu privire la Ucraina, la scurt timp după altercația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă.

“Este nevoie de un summit fără întârziere între Statele Unite, statele europene și aliații lor pentru a vorbi sincer despre modul în care intenționăm să ne confruntăm cu marile provocări de astăzi, începând cu Ucraina, pe care împreună am apărat-o în ultimii ani”, a declarat Meloni, potrivit unui comunicat.

Președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au încheiat cu un eșec întrevederea lor bilaterală de vineri de la Casa Albă, după ce liderii de la Washington și de la Kiev au avut discuții și certuri tensionate în Biroul Oval înainte de un dialog bilateral care era programat să se încheie cu un acord bilateral privind mineralele și pământurile rare.

“Am avut astăzi o întâlnire foarte semnificativă la Casa Albă. S-au aflat multe lucruri care nu ar fi putut fi înțelese fără o conversație sub atâta foc și presiune. Este uimitor ce iese la iveală prin emoție și am stabilit că președintele Zelenski nu este pregătit pentru pace dacă America este implicată, deoarece consideră că implicarea noastră îi oferă un mare avantaj în negocieri. Eu nu vreau avantaje, vreau PACE. El nu a respectat Statele Unite ale Americii în Biroul Oval. Se poate întoarce când este pregătit pentru Pace”, a scris Trump pe pagina sa de pe Truth Social, rețeaua sa socială.

Într-o scenă neașteptată, dar spectaculoasă, la începutul întâlnirii de la Casa Albă între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, primul l-a avertizat pe cel din urmă că trebuie să ajungă la un acord cu Rusia pentru a încheia războiul, altfel SUA vor abandona Ucraina, transmite AFP, potrivit Agerpres.

“Vă jucați cu viețile a milioane de oameni. Vă jucați cu al Treilea Război Mondial (…), iar ceea ce faceți este foarte lipsit de respect”, l-a admonestat Trump pe Zelenski chiar în fața presei, după ce președintele ucrainean a vrut să pară intransigent afirmând că nu va face compromisuri cu “criminalul” Vladimir Putin, președintele rus.

În discuție a intervenit și vicepreședintele american JD Vance, care l-a acuzat pe Zelenski de “lipsă de respect” față de americani, după tot ajutorul oferit Ucrainei de SUA în cei trei ani de război cu Rusia.

Deja vizibil iritat, Trump l-a avertizat pe Zelenski că se găsește “într-o poziție foarte proastă” de negociere. “Încheiați un acord (cu Rusia), altfel vă abandonăm!”, a amenințat președintele american, care a spus că a avut recent mai multe discuții cu Putin.

În pofida altercației din Biroul Oval, liderul ucrainean a mulțumit și Statelor Unite pentru “sprijinul lor” și “această vizită”, precum și președintelui Donald Trump, Congresului și poporului american.

“Ucraina are nevoie de o pace justă și de durată și lucrăm exact pentru asta”, a continuat Zelenski pe X.