Fostul președinte al Parlamentului European Antonio Tajani, mesaj de susținere pentru Klaus Iohannis: ”Sunt sigur că mulți români care locuiesc în Italia îl vor vota pe prietenul meu”

Eccoci a Bruxelles con gli amici del Partito Nazionale Liberale romeno. Vi faccio i miei migliori auguri per le elezioni del 10 novembre in Romania, sono sicuro che molti dei romeni residenti in Italia voteranno per il mio amico @klausiohannis @eppgroup 🇪🇺🇹🇩