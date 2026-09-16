Fostul președinte kosovar Hashim Thaci a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război

Fostul președinte kosovar Hashim Thaci a fost găsit vinovat de crime de război miercuri, de către un tribunal special pentru Kosovo creat la Haga, relatează Reuters și AFP, potrivit Agerpres.

În vârstă de 58 de ani, Thaci a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru fapte precum omor, tortură și detenție ilegală, comise în calitate de comandant al Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK), grupare de gherilă formată din etnici albanezi, în timpul procesului violent de desprindere de Serbia a acestui teritoriu, în anii ’90.

Completul de judecători internaționali ai Camerelor Specializate privind Kosovo a stabilit că Thaci se face vinovat de uciderea a 96 de adversari politici și persoane considerate colaboratori ai forțelor de securitate sârbe, fapte comise de forțele Armatei de Eliberare din Kosovo în timpul conflictului.

De asemenea, el a fost condamnat pentru detenția ilegală și arbitrară a 385 de persoane, torturarea a 303 persoane și tratamente crude aplicate unui număr de aproximativ 50 de persoane.

Instanța a precizat că Thaci „a participat activ la comiterea unor infracțiuni și le-a încurajat”. Fostul președinte a negat toate acuzațiile. El poate ataca verdictul în apel.

„Camera vă condamnă la o singură pedeapsă de 25 de ani de închisoare, din care se deduce perioada de detenție deja executată”, a declarat președintele tribunalului, Charles Smith, în timpul citirii verdictului.

„Amploarea și natura crimelor comise au fost extrem de grave. Așa-zisele informații secrete pe baza cărora multe dintre aceste victime au fost arestate, închise și ucise nu erau altceva decât zvonuri neverificate. Pe baza acestor informații, victimele au fost etichetate drept spioni și colaboratori și supuse unor tratamente violente”, a mai spus judecătorul.

La mai bine de trei ani de la începerea acestui proces în primă instanță, Camerele Specializate privind Kosovo l-au găsit vinovat pe Thaci de crimele comise de UCK în timpul războiului împotriva forțelor sârbe și imediat după aceea, în 1998 și 1999.

Președinte al Kosovo la momentul inculpării sale din noiembrie 2020, Thaci a demisionat și s-a predat la Haga, unde a fost plasat în detenție.

În timpul procesului, acuzarea a invocat crime, tortură, persecuții și detenții ilegale de persoane în tabere din Kosovo și nordul Albaniei. Aceste fapte au fost comise de membri ai UCK împotriva a sute de civili, între care sârbi, romi și albanezi kosovari considerați oponenți politici, conform rechizitoriului.

Aproximativ 13.000 de persoane au fost ucise în conflictul din Kosovo, dintre care 11.000 de albanezi kosovari, în majoritate civili. Războiul s-a încheiat cu o campanie de bombardamente NATO care a forțat forțele sârbe să se retragă de pe acest teritoriu.

Pentru majoritatea locuitorilor kosovari de origine albaneză, Hashim Thaci și UCK sunt simboluri ale luptei pentru independență față de Serbia.