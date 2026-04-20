Fostul președinte Rumen Radev câștigă detașat alegerile din Bulgaria, promițând „pragmatism” față de Rusia și menținerea cursului euroatlantic

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este pe cale să obțină o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare din 19 aprilie, după ce partidul său nou-înființat, Bulgaria Progresistă, a acumulat 44,6% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale publicate luni dimineața de Comisia Electorală Centrală, după numărarea a 61% din buletinele de vot, informează Euronews.

Rezultatul plasează formațiunea lui Radev mult înaintea principalilor competitori, respectiv alianța pro-europeană Continuăm Schimbarea/Bulgaria Democrată, cu 14,3%, și partidul de centru-dreapta GERB al fostului premier Boiko Borissov, cu 13%. Pentru GERB, scrutinul marchează cel mai slab rezultat din istoria sa politică.

Potrivit estimărilor, Bulgaria Progresistă ar putea obține aproximativ 130 de mandate în parlamentul de 240 de locuri, ceea ce i-ar permite lui Radev să guverneze fără a forma o coaliție, un scenariu rar în contextul fragmentării politice cronice din Bulgaria, care a organizat opt alegeri generale în ultimii cinci ani.

„Este o victorie asupra apatiei, dar există încă neîncredere în politică; acesta este doar primul pas pentru restabilirea încrederii oamenilor, a contractului social”, a declarat Radev duminică seară, adăugând că scrutinul reprezintă „o victorie a speranței asupra disperării, a libertății asupra fricii”.

Participarea la vot a fost estimată la 48,8%, în creștere cu aproape 10 puncte procentuale față de alegerile din octombrie 2024. Datele sociologice indică faptul că partidul lui Radev a dominat toate grupele de vârstă, inclusiv segmentul tânăr (18–30 de ani), mobilizat în urma protestelor anti-sistem din 2025.

Lansat în urmă cu doar o lună, după demisia lui Radev din funcția de președinte, Bulgaria Progresistă și-a construit campania în jurul combaterii sărăciei și inflației, precum și a eliminării influenței oligarhice din politică.

Victoria vine însă cu semne de întrebare privind orientarea externă a Bulgariei. Radev a pledat pentru o abordare „pragmatică” față de Rusia, s-a opus sancțiunilor occidentale și sprijinului militar pentru Ucraina și a criticat adoptarea monedei euro, deși a susținut menținerea țării în UE și NATO.

Dacă rezultatul final confirmă aceste tendințe, victoria lui Radev ar putea deveni cea mai amplă obținută de un partid în istoria democratică recentă a Bulgariei, comparabilă doar cu scorul de 62,4% al Uniunii Forțelor Democrate din 1997, care a deschis drumul aderării țării la UE și NATO.

Noul parlament va include și formațiuni precum Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți – Nou Început, condusă de oligarhul sancționat internațional Delyan Peevski, și partidul naționalist pro-rus Renașterea, însă ambele au obținut rezultate sub așteptări. Pentru prima dată în istoria recentă, Partidul Socialist Bulgar nu a reușit să treacă pragul electoral.