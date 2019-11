Fostul președinte Traian Băsescu invocă ”schimbul de generații” după prezidențiale: Generația mea și-a făcut datoria. Țara este în NATO și în Uniunea Europeană

Fostul președinte al României Traian Băsescu, actual eurodeputat, a votat duminică la alegerile prezidențiale, făcând un apel către tineri să meargă la urne și afirmând că a sosit ”momentul fundamental de schimb de generații”.

”Cred că eu am deja gândirea omului care a trecut prin toate funcțiile și cred că aceste alegeri sunt momentul fundamental de schimb de generații. Generația mea și-a făcut datoria, cât a putut să și-o facă. Țara este în NATO și în Uniunea Europeană, trebuie să vină generația care să întregească țara și care să o îndrepte spre prosperitate. Noi atât am putut să facem. Deocamdată am un mesaj pentru alegători. Am văzut în statistici că tineretul a ieșit cel mai puțin la vot, e momentul lor să iasă la vot, pentru că au pe cine alege”, a declarat Traian Băsescu, fost președinte al României și președinte de onoare al Partidului Mișcarea Populară.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați duminică la urne pentru a alege președintele țării în următorii cinci ani. Ziua votului pentru românii din țară a început duminică la ora 7:00, în timp ce în străinătate continuă a treia zi la urne pentru românii din diaspora, fiind pentru prima dată când cetățenii din afara țării pot vota pe parcursul a mai multor zile. Principalii candidați la funcția supremă în stat sunt actualul președinte Klaus Iohannis (PNL), fostul premier Viorica Dăncilă (PSD), deputatul Dan Barna (Alianța USR-PLUS), fostul europarlamentar Mircea Diaconu (independent susținut de ALDE și Pro România), diplomatul Theodor Paleologu (Partidul Mișcarea Populară) și Kelemen Hunor, din partea UDMR. Primele rezultate ale alegerilor prezidențiale 2019 vor fi cele de tip exit poll, la ora 21:00, trei case de sondare fiind acreditate pentru acest scrutin: IRES, Curs și Avangarde.