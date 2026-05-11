Fostul prim-ministru francez Édouard Philippe și-a lansat campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, din Franța, fiind considerat principalul candidat capabil să oprească avansul extremei drepte

Fostul prim-ministru francez de centru-dreapta, Édouard Philippe, și-a lansat duminică campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, în cadrul cărora este considerat principalul candidat capabil să oprească avansul partidului de extremă dreapta, Reuniunea Națională, informează Politico Europe.

În cadrul unui miting organizat în orașul Reims, din nord-estul țării, în regiunea Champagne, acesta și-a prezentat echipa electorală, calendarul campaniei și prioritățile partidului.

Promițând că campania sa va contura o viziune „extrem de optimistă” pentru Franța, Philippe a adunat oficiali și reprezentanți aleși din partidul său, Orizonturi, pentru a trasa planul prin care intenționează să îi învingă pe liderii de extremă dreapta Marine Le Pen și Jordan Bardella — actualii favoriți în sondaje.

„Voi face propuneri, propuneri care îi vor uni pe ceilalți: o platformă clară, ambițioasă, precisă și realistă, care va avea o amploare uriașă”, le-a spus Philippe celor câteva sute de delegați ai mișcării Orizonturi.

„Aceasta este o nouă etapă a campaniei prezidențiale. Va trebui să depășim granițele partidului nostru… să ne deschidem și să mergem mai departe”, a continuat primarul orașului portuar Le Havre, din nordul țării.

Philippe a afirmat că sunt necesare alegeri dificile, dar a insistat că acestea le vor oferi francezilor o perspectivă mai pozitivă asupra unei lumi în schimbare. „Nu vă lăsați paralizați de pesimiști și de cei cu o viziune negativă asupra lumii”, a spus el.

Trei personalități urmează să preia conducerea echipei de campanie electorală a lui Philippe: fostul ministru și actualul primar al orașului Angers, Christophe Béchu, fosta ministră Marie Guévenoux și europarlamentarul Gilles Boyer.

Obiectivul nostru este să unim oamenii”, a declarat Béchu după miting.

Philippe a anunțat, de asemenea, că va organiza primul său miting electoral la Paris pe 5 iulie, precum și o zi națională de campanie la sfârșitul lunii iunie, cu 1.000 de întâlniri de campanie la scară mică planificate.

În ultimele săptămâni, Philippe a fost acuzat că ar fi prea tăcut și că ar desfășura o campanie prea discretă.

Conform primelor sondaje, el părea să fie, fără îndoială, candidatul de centru cu cele mai mari șanse de a învinge extrema dreaptă la următoarele alegeri prezidențiale. Însă sondajele mai recente indicau că avantajul său față de fostul prim-ministru Gabriel Attal și liderul conservator Bruno Retailleau se reducea. Ambii au dus o campanie intensă pentru a-l depăși pe Philippe.

În timpul discursului său de o oră de la Reims, Philippe și-a prezentat obiectivele pentru campanie, abordând mai multe subiecte fierbinți pentru conservatori: reducerea impozitelor pe cifra de afaceri pentru companiile franceze, reducerea birocrației, reechilibrarea sistemului public de pensii și combaterea criminalității și a traficului de droguri.

Potrivit reprezentanților partidului, unul dintre obiectivele pe termen scurt ale lui Philippe va fi acela de a uni centrul-dreapta în jurul candidaturii sale, în special pe conservatori, înainte de a încerca să-și extindă baza electorală.

„Provin din dreapta… Nu am de gând să-mi cer scuze”, a declarat Philippe, fost membru al partidului conservator Les Républicains. „Și știu unde mă aflu, la conducerea unui partid de dreapta și în calitate de primar al orașului Le Havre, un oraș al clasei muncitoare… ceea ce demonstrează că ideile de libertate și responsabilitate nu sunt doar apanajul electoratului de dreapta.”

În lunile următoare, partidul speră ca mai mulți lideri de seamă din partidele rivale să-l susțină pe Philippe, ceea ce ar pune presiune pe Attal și Retailleau, a declarat un parlamentar din partea partidului Orizonturi.

„Trebuie să se rezolve până la Crăciun. Totul trebuie să fie gata până la sfârșitul anului pentru a face față candidaturilor din partea Raliului Național și a lui (extrema stângă Jean-Luc) Mélenchon”, a declarat parlamentarul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre politica internă.

La mitingul de duminică, Philippe a atacat atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă a partidului Franța Neclintită al lui Mélenchon, acuzându-i că vând minciuni și „idei periculoase” francezilor.

„Uitați-vă ce face președintele SUA, pe care domnul Bardella îl admiră atât de mult, puterii de cumpărare a clasei de mijloc americane prin tarifele sale și războaiele sale din Orientul Mijlociu”, a spus el.

„Populismul se întoarce întotdeauna împotriva poporului”, a continuat el.

Discursul său a fost însă lipsit de detalii, în special în ceea ce privește subiectele controversate, precum vârsta legală de pensionare din Franța și modul în care intenționează să reducă cheltuielile publice.

El a promis însă că va prezenta propuneri în lunile următoare.