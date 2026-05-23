Fostul secretar general al Guvernului atrage atenția: Companiile românești riscă să fie decuplate permanent de la Fondul pentru Competitivitate dacă România nu obține criterii geografice obligatorii 

Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, critică incapacitatea României de a valorifica fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru decarbonizarea industriei.

„400 de milioane de euro pentru decarbonizarea industriei europene. România — absentă din nou. Comisia Europeană a anunțat azi (n.r. 22 mai) finanțarea a 65 de proiecte industriale din 10 țări. Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Portugalia, Slovenia, Spania. România — nicăieri”, arată Oprea într-o postare publicată pe rețeaua de socializare Facebook.

Fostul ministru al Economiei atrage atenția că, „din întregul Fond de inovare european, un singur proiect românesc a fost finanțat vreodată.”

„Am fost implicat direct în obținerea acelei finanțări — scrisoare de recomandare și susținere activă la Bruxelles alături de Reprezentanța României. A fost greu, dar am reușit. Din păcate, a fost excepția, nu regula”, amintește Ștefan-Radu Oprea.

Fostul secretar general al Guvernului acuză mai multe ministere pentru situația existentă.

„Cine răspunde pentru absența României din acest fond? Ministrul Economiei — care ar trebui să identifice companiile românești cu potențial și să le susțină activ în competițiile europene. Ministrul Mediului — care vorbește despre tranziție verde, dar nu se bate ca industria românească să fie în interiorul acestei tranziții, nu în afara ei. Ministrul Fondurilor Europene — care ar trebui să știe că problema nu e doar absorbția fondurilor structurale, ci invizibilitatea totală a României în fondurile competitive. Trei miniștri. Un fond european care finanțează viitorul industrial al continentului. Zero proiecte românești selectate”, continuă Ștefan-Radu Oprea.

Fostul secretar general al Guvernului atrage atenția asupra lipsei de racordare a României la dinamica evenimentelor europene.

„Urmează ceva și mai grav. Se negociază acum noul Cadru Financiar Multianual și Fondul de Competitivitate propus de Comisie. Dacă România nu obține criterii geografice obligatorii în regulamentele acestui fond, decuplarea companiilor românești de la fondurile europene nu va mai fi parțială. Va fi completă și permanentă”, conchide Ștefan-Radu Oprea.