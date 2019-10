Fostul șef al SMAp, Nicolae Ciucă, a primit aviz favorabil în Parlament pentru funcția de ministru al Apărării

Fostul șef al Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă, a primit aviz favorabil din partea Comisiilor reunite pentru apărare din Camera Deputaților și din Senat pentru funcția de ministru al Apărării în guvernul PNL al prim-ministrului desemnat Ludovic Orban.

Acesta a primit vot pozitiv din partea a 18 membri ai comisiei, în timp ce doar şase au votat împotrivă.

Șeful Statului Major al Apărării din ianuarie 2015, Nicolae Ciucă, a anunțat, vineri, că va trece în rezervă, după ce PNL l-a propus pentru funcția de ministru al Apărării în Guvernul Orban. Anunțul a fost făcut la ceremonia organizată în Parcul Carol cu ocazia Zilei Armatei Românie.

Premierul desemnat Ludovic Orban a anunţat, pe 24 octombrie, componenţa noului Cabinet, generalul Nicolae-Ionel Ciucă fiind propus ministru al Apărării Naţionale.

”Nu mi-am făcut calcule pentru a ocupa vreo funcție politică, nu mi-am dorit și nu am avut astfel de ambiții. Mi-am dorit însă foarte multe pentru Armata României. Nu am experiență politică, însă consider că am suficientă experiență legată de funcționarea sistemului militar, de nevoile și provocările cu care se confruntă, am fost parte a acestora în ultimii ani, din calitatea de șef al Statului Major al Apărării și consider că această experiență mă va ajuta să pot să susțin îndeplinirea obiectivelor ministerului (…) De mâine, voi putea să mă lupt, cu aceeași determinare, pentru interesele Armatei și ale României, dintr-o altă postură și voi putea astfel să le răspund si celor cărora, din poziția militară în care mă aflam, nu le-am putut răspunde direct”, a explicat, luni, generalul în rezervă Nicolae Ciucă.