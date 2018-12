FOTO| Preşedintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu premierul britanic Theresa May

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, la Bruxelles, în contextul participării sale la Consiliul European, o întâlnire bilaterală cu premierul britanic, Theresa May.

„O întâlnire foarte importantă cu premierul Theresa May, pentru a discuta despre negocierile în curs pe tema Brexit. Sunt nerăbdător să lucrăm alături de Marea Britanie în timpul președinției Consiliul UE”, a transmis șeful statului pe Twitter.

Very important meeting with PM @theresa_may, to discuss the ongoing #Brexit negotiations. I look forward to working together with the UK during Romania’s Presidency of the European Council. pic.twitter.com/v8REDN6U1m

