Regina Máxima a Olandei va începe să lucreze ca militar cu normă parțială după ce s-a alăturat ca rezervist forțelor armate olandeze, o decizie venită pe fondul eforturilor de a atrage voluntari care să sporească efectivele armatei în noul context european de securitate

Regina Máxima a Țărilor de Jos s-a înrolat în această săptămână ca rezervist întrucât securitatea țării „nu mai poate fi considerată de la sine înțeleasă”, a anunțat Casa Regală, citată de The New York Times, care precizează că este un gest simbolic de sprijin pentru armată.

Casa Regală de Orania a declarat că regina, „la fel ca mulți alții, dorește să contribuie la această securitate”.

Máxima calcă astfel pe urmele propriei fiice. Prințesa moștenitoare Amalia, succesoarea tronului olandez, a finalizat luna trecută instruirea militară de bază ca rezervist voluntar în armată.

Ministerul Apărării din Olanda a difuzat o serie de imagini cu regina parcurgând o serie de antrenamente în cadrul forțelor armate.

„Regina Máxima a început activitatea ca rezervist în cadrul Armatei Regale a Țărilor de Jos. De la 1 februarie, ea a fost numită soldat, iar astăzi a început aceeași instruire militară de bază ca și ceilalți rezerviști. Prin acest demers, regina aduce o contribuție personală la securitatea Țărilor de Jos”, arată sursa citată.

Koningin Máxima is gestart als reservist bij de Koninklijke Landmacht. Sinds 1 februari is zij aangesteld als soldaat en vandaag begon zij aan dezelfde militaire basisopleiding als andere reservisten. Zo levert zij een persoonlijke bijdrage aan de veiligheid van Nederland. 🇳🇱💪 pic.twitter.com/slT5S1xjx3 — Ministerie van Defensie (@Defensie) February 4, 2026

Decizia reginei a fost apreciată de purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Klaas Meijer, care a subliniat că înrolarea a fost alegerea ei, potrivit Euronews.

Ministerul Apărării a precizat că pregătirea reginei va cuprinde „toate componentele militare practice și teoretice necesare pentru a deveni rezervist”. Acestea includ rezistența fizică, autoapărarea, tragerea cu arma, citirea hărților și dreptul militar.

După finalizarea instruirii, regina va primi gradul de locotenent-colonel și va fi „desfășurată acolo unde va fi nevoie”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Familiile regale din Europa au o tradiție îndelungată de înrolare în armată, însă acest lucru s-a extins relativ recent și la femei. În urmă cu cinci ani, prințesa Elisabeth, moștenitoarea tronului Belgiei, s-a înscris pentru un an la o școală militară din Bruxelles, pentru a se pregăti pentru îndatoririle sale regale.

La finalul lunii noiembrie a anului trecut, Guvernul suedez a anunțat, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a efectuat un exercițiu de simulare de război la care au luat parte, pe lângă forțele armate, regele Suediei, prințesa moștenitoare și mai mulți aleși.