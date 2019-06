FOTO&VIDEO Moment istoric: Donald Trump, primul președinte american care pășește în Coreea de Nord și se întâlnește cu liderul acestei țări în Zona Demilitarizată Coreeană

Donald Trump a devenit duminică cel de-al cincilea președinte al Statelor Unite care vizitează Zona Demilitarizată Coreeană (DMZ), însă este primul lider american în funcție care se întâlnește cu liderul suprem nord coreean Kim Jong-un la frontiera dintre cele două Corei și pășește simbolic pe teritoriul acestei țări.

LIVE: US President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the Demilitarized Zone that divides the Korean peninsula.

Trump invited Kim to meet at the DMZ via Twitter. https://t.co/sIx1hw5k9s

— Al Jazeera News (@AJENews) June 30, 2019