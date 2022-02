Frank-Walter Steinmeier, după ce a fost reales președinte al Germaniei: ”Suntem alături de polonezi, slovaci, români și de toți aliații noștri” în fața ”pericolului unui conflict militar”

Frank-Walter Steinmeier a obținut duminică al doilea mandat de președinte al Germaniei, reușind să își asigure 77% din voturi, adică 1045 din cele 1437 de voturi, în cadrul Convenţiei Federale convocate de Consiliul seniorilor din Bundestag, informează Deutsche Welle.

Convenţia Federală s-a reunit pentru unicul scop de a alege un preşedinte al ţării. Jumătate dintre membrii săi au fost deputaţi, iar cealaltă a fost formată din reprezentanţi ai celor 16 landuri, potrivit Agerpres.

În cadrul discursului său de continuare a acestei reponsabilități, Steinmeier a anunțat că este de partea tuturor celor care promovează democrația și a atras atenția asupra riscului unui război în cazul în care Rusia invadează Ucraina.

”Ne aflăm în mijlocul pericolului unui conflict militar, al unui război în Europa de Est. Rusia poartă responsabilitatea acestei situații. Fac apel la președintele Putin. Slăbiți lațul din jurul gâtului Ucrainei și căutați împreună cu noi o cale care să păstreze pacea în Europa. Cetățenii Ucrainei au dreptul la suveranitate și autodeterminare, să trăiască fără frică și amenințare. Nicio țară din lume nu are dreptul să distrugă acest lucru. Și vom riposta cu fermitate față de oricine va încerca să facă acest lucru”, a fost mesajul lansat de președintele german către omologul său.

Clear message to #Russia by 🇩🇪 President #Steinmeier following his re-election:

“We are in the midst of the danger of a (…) war in Eastern Europe. Russia bears the responsibility for this.

Russia’s troop deployment cannot be misunderstood. It is a threat to #Ukraine 🇺🇦” 1/5 pic.twitter.com/tHnPNO8hSM

