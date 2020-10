Frank-Walter Steinmeier elogiază curajul reunificării din urmă cu 30 de ani: “Trăim în cea mai bună Germanie care a existat vreodată, o țară liberă și democratică în mijlocul Europei”

Uniunea Europeană și NATO celebrează sâmbătă 30 de ani de la Ziua Unității Germane, marcând reunificarea Germaniei cu o serie de mesaje publicate pe rețelele de socializare.

Reunificarea Germaniei a pus capăt unor decenii de turbulență și a determinat căderea Cortinei de Fier care a divizat Europa timp de peste patru decenii, este mesajul central transmis, pe rând, de Comisia Europeană, de Consiliul Uniunii Europene, de președintele Consiliului European, de Parlamentul European și de NATO.

Potrivit Deutsche Welle, Germania comemorează timid această bornă istorică din cauza pandemiei de coronavirus, cancelarul Angela Merkel și președintele Frank-Walter Steinmeier participând la o ceremonie oficială la Potsdam, la 25 de kilometri sud-vest de Berlin.

“La mulți ani de Ziua Unității Germane! Astăzi, acum 30 de ani, Germania s-a reunificat, punând capăt deceniilor de turbulență în istoria sa. Germania este unul dintre cele șase state fondatoare ale Comunității Economice Europene”, a scris Comisia Europeană, pe Facebook.

“Căderea Zidului Berlinului și unificarea Germaniei de Vest și de Est acum 30 de ani au fost posibile prin angajamentul pașnic al oamenilor față de libertate, democrație și drepturile europene. Unificarea Germaniei a condus, de asemenea, la căderea Cortinei de Fier care a divizat Europa pentru mai mult de 40 ani”, a precizat și Consiliul Uniunii Europene într-un mesaj.

Astăzi la 30 de ani distanță, Germania asigură președinția rotativă semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, președintele Consiliului European Charles Michel a spus că “reunificarea Germaniei a pavat calea extinderii Uniunii Europene”.

Thirty years on, the division between the east and west came peacefully to an end.

Built on the values of freedom, democracy and human rights, the German reunification paved the way to the expansion of the European Union.#StrongerTogether #germany30 @EU2020DE pic.twitter.com/TxWLXM2fiT

— Charles Michel (@eucopresident) October 3, 2020