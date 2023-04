Frank-Walter Steinmeier lansează din Canada un apel la o apărare comună a democrațiilor liberale atacate atât din interior, cât şi din exterior

Președintele Joe Biden a anunțat marți, în mod oficial, că va candida pentru un al doilea mandat la Casa Albă în 2024, o decizie care va testa societatea americană și disponibilitatea acesteia în a acorda democratului în vârstă de 80 de ani, deja cel mai în vârstă președinte american din toate timpurile, încă patru ani de mandat, relatează Reuters.

Biden și-a făcut anunțul într-un videoclip difuzat pe Twitter, în care declară că este de datoria sa să apere democrația americană.

Videoclipul începe cu imagini de la atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului american de către susținători ai fostului președinte Donald Trump.

“Când am candidat la președinție în urmă cu patru ani, am spus că suntem într-o bătălie pentru sufletul Americii și încă suntem”, a spus Biden.

“Nu este momentul să fim mulțumiți. De aceea candidez pentru realegere”, a punctat acesta.

“Haideți să terminăm această treabă. Știu că putem”, a spus liderul de la Casa Albă, care din această postură conduce demersurile lumii libere în a sprijini Ucraina în fața agresiunii armate a Rusiei, sporește prezența forțelor americane în Europa pentru a-i asigura pe aliații NATO de pe flancul estic, extinde sprijinul energetic pentru partenerii din Uniunea Europeană și urmărește să ralieze democrațiile lumii într-un front unit în fața provocărilor sistemice reprezentate de autocrațiile lumii, precum China și Rusia.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023