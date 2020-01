Frans Timmermans, cină de lucru cu președintele Băncii Europene de Investiții, banca pentru climă a UE

Şeful diplomaţiei europene, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell, a declarat luni că „regretă profund” ultimul anunţ al Iranului referitor la ridicarea tuturor plafoanelor privind îmbogăţirea uraniului, potrivit unei postări pe Twitter.

Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA. As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2020