Frans Timmermans, lecție de integrare europeană pentru România: Dacă acum 30 de ani îmi spuneați că veți fi membri ai UE în 2007, trebuia să ne încredințăm unui spital de boli mintale. Dacă nu făceați acest pas istoric, ceea ce Putin face acum în Ucraina, o făcea și în România

Președintele PRO România, Victor Ponta, și comisarul european pentru Politică Regională, Corina Cretu – care vor deschide lista partidului la alegerile europarlamentare, au fost astăzi în Piața Obor din Capitală pentru a strânge semnături și pentru a discuta cu oamenii.

Cei doi au fost însoțiți de către deputații PRO România Gabriela Podasca, Georgian Pop, Alin Vacaru și Mircea Titus Dobre, dar și de vicepreședintele partidului, Ioana Petrescu precum și de către coordonatorii organizației PRO România București și ai organizațiilor de sector.

Organizația PRO România – București a strâns în primele 7 zile ale campaniei un număr de peste 11.000 de semnături pentru a participa la alegerile europarlamentare din 26 Mai.

Comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Creţu, a anunţat, în luna ianuarie, că va candida din partea Pro România la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc în data de 26 mai.

“Candidez pentru alegerile PE din partea Pro România, care are un proiect ambiţios de dezvoltare a României, cu oameni competenţi şi profesionişti. Am fost şi rămân o social-democrată europeană convinsă şi cred că singura şansă de dezvoltare a României este în interiorul unei UE puternice şi echitabile, unde ne trebuie aliaţi şi prieteni şi cred că această tactică de atac din partea noastră ne va costa pe toţi. Vreau să vă spun că cred că lumea cunoaşte ce am făcut, (…) tot ce am făcut a fost pentru România şi români şi îmi doresc să fac acest lucru şi în continuare. (…) Îi respect, în continuare, pe membrii PSD, dar îi rog să înţeleagă că această decizie a mea este o delimitare clară de actuala conducere a acestui partid, care, ştiţi foarte bine, în ultimii ani a minimizat munca şi eforturile noastre, a celor care am încercat să ajutăm România din afară, culminând cu atacuri şi jigniri personale la adresa mea şi a colegilor din Comisia Europeană”

Corina Creţu, Comisar European pentru Politică Regională

Parlamentul European a lansat vineri estimări actualizate ale viitoarei sale componențe (cea de-a noua legislatură), în baza unei selecții de sondaje naționale reprezentative.

În România, potrivit estimărilor publicate de Parlamentul European, cele 33 de mandate ar urma să fie distribuite astfel: PPE – 13 mandate, S&D – 13 mandate, ALDE – 3 mandate, ECR – 1 mandat și alții – 3 mandate. Pe de altă parte, în aceste estimări, Parlamentul European prezintă PLUS, partidul înființat de fostul premier Dacian Cioloș și care a făcut o alianță electorală cu USR, ca fiind parte a PPE, alături de PNL și UDMR.

Referitor la Pro România, partidul fostului premier Victor Ponta, viitoarea sa apartenență în Parlamentul European este plasată fie în grupul S&D, fie în grupul ECR.

Reamintim că Europarlamentarul Corina Cretu a fost a doua nominalizare a Romaniei în 2014 pentru a ocupa una dintre cele 28 de functii de comisar european, potrivit unei adrese pe care premierul Victor Ponta i-a trimis-o presedintelui Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker.

În scrisoarea transmisă lui Juncker, Ponta i-a transmis acestuia faptul că Dacian Cioloş este prima propunere pentru un portofoliu care ar acoperi dezvoltarea regională şi agricultura.

”Dacă prima noastră propunere nu corespunde arhitecturii pe care o aveţi în vedere pentru viitoarea Comisie, am dori să luaţi în considerare candidatura doamnei vicepreşedinte al PE, Corina Creţu, pentru un portofoliu care va fi discutat cu dumneavoastră ulterior”, i-a scris Ponta lui Juncker.

