Frans Timmermans: UE trebuie să convingă europenii că tranziția verde va fi echitabilă, altfel rezistența cetățenilor va fi masivă 

China este atât un “partener’ necesar al lumii occidentale, cât şi un “rival” în ceea ce priveşte modelul de sistem, în timp ce Rusia reprezintă “vecinul incomod” aflat într-o “derivă autoritară”, dar cu care trebuie să dialoghezi a apreciat ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian, într-o declaraţie făcută miercuri la Washington, unde întreprinde o vizită de lucru, potrivit AFP.

China “s-a schimbat”, a afirmat şeful diplomaţiei franceze, citând discursul cu un “conţinut agresiv” rostit de preşedintele chinez Xi Jinping cu ocazia recentului centenar al Partidului comunist chinez.

“Aceasta este o istorie nouă”, a spus Jean-Yves Le Drian în cadrul unei conferinţe organizate de Carnegie Endowment for International Peace evocând “obiectivele de dominaţie” ale Beijingului, informează Agerpres.

Le Drian se află la prima sa vizită în capitala SUA după instalarea administrației Biden, una care coincide și cu vizita ministrului de externe german, Heiko Maas, dar mai ales cu primirea de către Joe Biden, la Casa Albă, a cancelarului german Angela Merkel. Totodată, vizita urmează unei întâlniri recente, la Pentagon, între secretarul american al apărării Lloyd Austin și ministrul francez al apărării Florence Parly.

Este o evoluţie pe care, se pare, am întârziat să o înţelegem, consideră ministrul francez, subliniind totodată că un “parteneriat” cu China este “necesar” pentru a fi “la înălţimea marilor provocări de astăzi”.

Totuşi, trebuie să existe o “cerinţă de transparenţă”, de “reciprocitate” şi “fermitate cu privire la marile provocări”, deoarece Beijingul este un “concurent strategic şi economic” şi un “rival sistemic”, a afirmat Le Drian.

“Avem o privire lucidă, lipsită de naivitate cu privire la provocările reprezentate de China şi la modul său de a-şi afirma puterea”, a declarat ministrul de externe francez.

Întrebat despre atitudinea necesară faţă de Moscova, Le Drian a afirmat că a “refuza să vorbeşti cu Rusia înseamnă să o laşi să meargă spre Est”, menţionând “apropierea militară de China” în ultimele luni.

Constatând o “derivă autoritară” a Rusiei, şeful diplomaţiei franceze a insistat asupra importanţei dialogului cu ea, la câteva săptămâni după summitul dintre preşedinţii american şi rus Joe Biden, respectiv Vladimir Putin.

De altfel, Le Drian a purtat convorbiri la Washington cu consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan și cu omologul său american Antony Blinken, pe acesta din urmă întâmpinându-l la Paris în urmă cu câteva săptămâni, în același timp în care cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron propuneau organizarea unui summit între Uniunea Europeană și Rusia, citând ca exemplu summitul de la Geneva dintre Biden și Putin.

“Când ai un vecin, mai ales unul incomod, este mai bine să vorbeşti cu el”, a remarcat şeful diplomaţiei franceze.

“Rusia va rămâne tot acolo”, a mai afirmat Le Drian, “ea este insuportabilă, are un caracter urât, dar ea este acolo”.

Referitor la afirmaţiile preşedintelui Emmanuel Macron, care declarase în 2019 că NATO este “în moarte cerebrală”, Le Drian a explicat ca a existat în ultimii patru ani, adică în mandatul lui Donald Trump, “o formă de îndoială împărtăşită” cu privire la “soliditatea legăturilor, la fermitatea angajamentelor”.

Dar sosirea lui Joe Biden la putere a schimbat situaţia, iar ‘summit-ul (din iunie) de la Bruxelles poate fi considerat drept o relansare a Alianţei’, a afirmat el.

Invitând Uniunea Europeană şi SUA să lucreze împreună, Le Drian a afirmat că niciuna dintre cele două puteri nu îşi poate permite “să acţioneze de una singură în lumea brutală de astăzi”.

Amintim că summit-urile G7, NATO și UE-SUA de luna trecută s-au concretizat cu declarații finale în care acțiunile agresive ale Rusiei sunt criticate printr-un limbaj diplomatic puternic, tratate ca o amenințare, în timp ce ascensiunea Chinei este abordată din perspectiva “multiplelor fațete” ale cooperării, concurenței și rivalității sistemice, reflectându-se o abordare similară în cele trei declarații.

La Washington, Jean-Yves Le Drian a participat alături de omologul său american la o ceremonie de inaugurare a Statuii Libertății din fața sediului ambasadei franceze în SUA, în semn de omagiu cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

HAPPENING NOW #BastilleDay Celebration and Inauguration Ceremony for Washington D.C.’s own Statue of Liberty with 🇫🇷 Minister @JY_LeDrian and 🇺🇸 @SecBlinken. #14Juillet #Liberty2021 https://t.co/3ljfZhcCjF

— French Embassy U.S. (@franceintheus) July 14, 2021