Frans Timmermans, un nou mesaj pentru România: Dacă statul de drept e în pericol, corupția crește. Comisia Europeană și familia socialiștilor europeni vor spune ”Nu” diminuării luptei anticorupție în România

Rovana Plumb și-a prezentat bilanțul activității sale de ministru al fondurilor europene din timpul guvernării premiurului Viorica Dăncilă. Reamintim că săptămâna trecută Rovana Plumb a fost revocată din funcție de către Viorica Dăncilă, iar săptămâna aceasta, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Eugen Teodorovici devine ministru interimar pentru acest portofoliu.

În acest context Rovana Plumb a mărturisit că în timpul mandatului ei „am gândit și acționat, prin toate măsurile pe care le-am pus în aplicare, după principiul cum putem îmbunătăți viețile oamenilor, folosind banii europeni. Am demarat cel mai amplu proces de simplificare a legislației pentru sprijinirea beneficiarilor și accesul românilor la banii europeni. Am eliminat barierele existente, care îngreunau inutil absorbția. Am renunțat la unele suprareglementări impuse de legislația națională în plus față de prevederile regulamentelor europene.”



Buna raportare la nevoile pieței și dialogul permanent și transparent cu, pentru și în folosul beneficiarilor de fonduri europene și al României, a reprezentat „viziunea mea de mandat.”

„Dincolo de acest 28% absorbție, las în implementare proiecte cu impact major pentru România, în domenii strategice, asumate prin programul de guvernare al PSD-ALDE: sănătate, educație, infrastructură de transport, mediu, infrastructură de apă și canalizare, energie, gestionarea situațiilor de urgență, digitalizarea serviciilor și multe altele.”

„În același timp, ne-am îngrijit și de viitorii bani europeni, reprezentând interesele Statelor Membre si negociind, la Bruxelles, cu multă ambiție până noaptea târziu, din ipostaza noastră de Președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene.”

În comunicat este amintită implicarea președinției române a Consiliului Uniunii Europene, dar și impactul acesteia la nivel european, „România a obținut rezultate apreciate de partenerii noștri europeni, prin închiderea a 90 dosare legislative cu un uriaș impact în viața noastră, a tuturor. Un astfel de rezultat ne face mândri pe toți cei care am contribuit la acest succes.”

„Îmi asum o plecare ce va fi de fapt o extensie a tuturor obiectivelor enumerate. Le voi continua din viitoarea mea ipostază profesională. M-a onorat mereu misiunea de a putea contribui, de oriunde-aș fi, la dezvoltarea țării mele și la îmbunătățirea vieții oamenilor pe care îi reprezint. Mi-am propus să nu-i dezamăgesc niciodată.” a conchis fostul ministru al fondurilor europene.