Franța a descoperit o amplă rețea online de propagandă pro-Kremlin vizând aliații occidentali ai Ucrainei

Senatul SUA, condus de democrați, a votat pentru adoptarea unui pachet de ajutor de 95,34 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, pe fondul îndoielilor tot mai mari cu privire la soarta legislației în Camera Reprezentanților, controlată de republicani, relatează The Guardian. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat decizia mult așteptată a Senatului american.

“Pentru noi, în Ucraina, asistența continuă a SUA ajută la salvarea de vieți omenești de teroarea rusă. Aceasta înseamnă că viața va continua în orașele noastre și va triumfa asupra războiului. Asistența americană aduce mai aproape pacea dreaptă în Ucraina și restabilește stabilitatea globală, ceea ce duce la o securitate și o prosperitate sporite pentru toți americanii și pentru întreaga lume liberă”, a scris Zelensi, pe platforma X.

I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy, and the values we all hold dear.

For us in Ukraine, continued US assistance helps to save human lives from Russian terror.…

