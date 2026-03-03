Franța a invitat România la discuțiile privind “umbrela nucleară”: O decizie va fi luată în CSAT

Ministrul român de externe Oana Țoiu a declarat marți că Franța a invitat România la discuțiile privind „umbrela nucleară”, precizările fiind făcute la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat o revizuire a doctrinei nucleare franceze, care include un program de descurajare nucleară avansată la nivel european.

Oana Țoiu a afirmat, în timpul unei vizite în Polonia, că România a primit o invitație pentru a discuta despre „umbrela nucleară” franceză.

„În primul rând, în ceea ce privește descurajarea și descurajarea nucleară, cred că aici este important să reafirmăm principiul de bază al Articolului 5 din NATO și faptul că suntem țări aliate, prin urmare fiecare dintre noi, prin capacitatea sa militară proprie, acționează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor, și cred că este foarte important să clarificăm acest aspect. În ceea ce privește propunerea Franței, România este una dintre țările care a fost invitată la aceste discuții”, a declarat Țoiu, în cadrul unei declarații comune de presă cu omologul polonez Radoslaw Sikorski.

Ea a precizat că „există întotdeauna o deschidere din partea partenerilor noștri strategici pentru a avansa în conversații legate de securitate și dezvoltare economică”, dar a punctat că „ne aflăm într-o etapă foarte incipientă în privința detaliilor planului potențial”.

Șefa diplomației române a precizat că o decizie în această chestiune va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„În ceea ce privește poziția României și feedback-ul pe care îl avem, această decizie intră în competența Consiliului Suprem de Apărare a Țării, prezidat de președinte, iar, având în vedere că președintele urmează să aibă întâlniri relevante pe această temă, voi amâna oferirea unui răspuns concret până atunci”, a adăugat Țoiu.

În cadrul unui interviu acordat postului public polonez TVP World, Oana Țoiu a evitat să își exprime opinia personală cu privire la oportunitatea ca România să participe la viitoare acorduri de tip nuclear-sharing sau de „descurajare consolidată”, subliniind că astfel de decizii intră în competența instituțiilor supreme de securitate ale statului și trebuie să reflecte un consens național.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, inclusiv o descurajare avansată la nivel european, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii.

La un an de când a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, șeful statului francez a explicat că, de la ultimul său discurs din 2020 privind descurajarea nucleară, „competitorii noștri au evoluat, la fel și partenerii noștri”, iar această schimbare de context impune o revizuire a doctrinei franceze.

Acestea reprezintă unele dintre cele mai semnificative schimbări în doctrina nucleară a Franței de la sfârșitul Războiului Rece.

Președintele francez a prezentat planuri de cooperare consolidată cu state europene, numind Germania, Polonia, Grecia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia, cooperare care ar include exerciții nucleare comune și, în cele din urmă, posibilitatea desfășurării temporare a unor avioane de luptă franceze capabile să transporte armament nuclear în țări aliate.

„Cred că pot spune că partenerii noștri sunt pregătiți”, a subliniat Macron.

El a subliniat că aceste demersuri sunt desfășurate în „deplină transparență” cu Statele Unite și „în coordonare” cu Regatul Unit.

Planurile ar presupune „participarea forțelor aliate la activitățile noastre nucleare”, inclusiv „desfășurarea, la nevoie, a unor elemente ale forțelor strategice în statele aliate”.