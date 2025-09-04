Franța amendează Shein cu 150 milioane de euro pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor

Comerciantul online Shein a primit miercuri o amendă de 150 de milioane de euro (175,61 milioane de dolari) din partea autorității franceze pentru protecția datelor pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor, o decizie contestată de companie, care a anunțat că va face apel, informează Reuters.

Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți (CNIL), un organism guvernamental însărcinat cu aplicarea protecției datelor consumatorilor, a declarat că site-ul web al Shein nu a respectat reglementările privind colectarea datelor consumatorilor fără consimțământul acestora.

Când utilizatorii care navigau pe site-ul Shein din Franța au refuzat cookie-urile – fișiere mici care permit site-urilor și advertiserilor să identifice utilizatori individuali și să le urmărească obiceiurile de navigare – s-a constatat că unele cookie-uri erau totuși plasate pe computerul utilizatorului, a declarat comisia într-un comunicat în care detalia un test efectuat pe site în august 2023.

Conform Regulamentului general al Uniunii Europene privind protecția datelor (GDPR), cookie-urile sunt considerate date personale, deoarece sunt folosite pentru a identifica cumpărătorii și a-i ținti cu reclame, iar site-urile trebuie să obțină consimțământul pentru a le utiliza

„Valoarea acestei amenzi ține cont de faptul că Shein a ignorat mai multe obligații, plasând cookie-uri fără consimțământul utilizatorilor, nerespectând alegerile acestora și neinformându-i corect”, a declarat CNIL într-un comunicat.

Comisia a adăugat că și amploarea Shein a influențat decizia, afirmând că 12 milioane de rezidenți francezi vizitează site-ul în fiecare lună.

Shein a declarat că „contestă ferm” decizia CNIL și va depune apel. „Considerăm că amenda este total disproporționată, având în vedere natura problemelor invocate, conformitatea noastră deplină actuală și măsurile corective proactive pe care le-am luat”, a afirmat Shein într-o declarație.

Shein a declarat că a cooperat pe deplin cu CNIL din august 2023 și a consolidat „toate aspectele” practicilor sale de protecție a datelor.

Compania, care a fost fondată în China și are sediul în Singapore, a declarat că valoarea amenzii „pare a fi motivată politic, mai degrabă decât rezultatul unei aplicări echitabile și echilibrate”.

Amenda de 150 de milioane de euro reprezintă aproximativ 2% din veniturile de 7,684 miliarde de euro pe care entitatea Shein înregistrată în Irlanda a declarat că le-a realizat în Europa în 2023, cel mai recent an pentru care există date oficiale.

În ultimul an, Comisia Europeană a desemnat, în temeiul Actului privind serviciile legislative, atât Shein, cât și Temu, drept platforme online foarte mari care trebuie să respecte normele UE privind serviciile digitale, protejând consumatorii.

În același timp, presa a relatat că UE pregătește modificarea taxelor vamale pentru coletele de sub 150 de euro pentru a contracara volumele uriașe de colete Shein și Temu, acuzate că nu respectă legislația europeană.

Comisia Europeană a solicitat încă de anul trecut platformelor Temu și Shein să furnizeze informații privind respectarea Actului privind serviciile digitale, subliniind că amenzile pot ajunge la 6% din cifra de afaceri.